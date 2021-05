Peyola Shoes, zapatos hechos por artesanos de Guadalajara

Su pasión por la moda, llevó a Paola Aboumrad a emprender su propia marca de calzado hace 4 años bajo el nombre de Peyola Shoes, firma 100 por ciento mexicana, que es confeccionada por manos provenientes de Guadalajara.

¿Cómo surgió Peyola Shoes?

.Pensaba que hacer ropa era algo más común, y es ahí en donde nace esta idea de que me encantan los zapatos y de que me quiero dedicar a los zapatos, entonces, yo recuerdo que, desde que estaba en prepa decía que iba a estudiar la carrera de diseño de calzado.

Cuéntame de tus colecciones

Los zapatos que predominan en Peyola son zapatos de fiesta, osea tacones. Entonces hacemos dos colecciones al año, que tienen de 10 a 15 modelos y, a veces, durante el año, sacamos a lo mejor un zapato bajo, una sandalia, unos tenis, pero estamos más enfocados a zapatos de fiesta, aunque, después de la pandemia, con todo esto de que los eventos se pausaron, Peyola decayó un poco y es por eso que tuve que cerrar mi showroom en el 2020, pero ya vamos a empezar a meter más zapatos de piso.

Entonces también incursionaste en el mundo digital

Exacto. Ahorita todo es por Instagram y también estoy en una concept store que se llama “Moilere”.

¿Cómo es tu proceso creativo?

Me gusta que el zapato sea el statement del outfit, tiene que ser la pieza principal, entonces, por eso tiene que ser un zapato muy llamativo, a partir de eso me puedo basar en formas, en tendencias, sobre todo formas, me gusta mucho trabajar con la textura que le puedo hacer a un zapato. Voy de la mano con la tendencia, que sea un statement shoe y con algo de inspiración que puede ser lo que sea.

En estos años que llevas con Peyola, ¿a qué retos te has enfrentado?

A muchísimos. Los más difícil de emprender es que el cliente confíe en ti, como no eres una marca conocida, le tienes que apostar todo… el reto más difícil es el cliente, darte a conocer, que sepa que es un zapato hecho por manos mexicanas y artesanas, que tiene valor porque tiene diseño, también, que la gente sepa que se hacen pocas piezas de cada zapato.

¿Qué materiales o texturas encontramos en tus diseños?

Todos los zapatos están hechos de piel, pero también usamos textiles como terciopelo y satín. También usamos aplicaciones como perlas.

¿Qué consejos le das a las nuevas generaciones que quieren emprender?

Que usen todas las herramientas posibles que tenemos al alcance. Que si pueden aprender algo de YouTube, que lo tomen; que si pueden tomar un consejo de una persona, que lo tomen, y sobre todo que se arriesguen, que no tengan miedo al emprender, porque emprender es muy difícil, pero si tienes miedo no vas a llegar a ningún lado, es aventarte, echarle ganas.

¿En dónde han tenido presencia?

De bazares hemos estado en Hotbook, en Arte Maquila y Gilberto, en el bazar Regina.

¿Qué es lo más gratificante de tu trabajo?

Tener ya un prototipo en mis manos ya hecho. Todo este trabajo y este empeño que se le pone a un diseño, ya tenerlo en tus manos es lo más gratificante.

¿Cuáles son tus proyectos para este año?

Quiero sacar zapatillas para novias.

La diseñadora cursó la carrera de Diseño Textil en la Universidad Iberoamericana.

Hizo una especialidad en calzado en Milán en Arsutoria School.

Realizó un posgrado de Marrouinería en Universidad Centro.

"Lo más importante para Peyola es trabajar con el artesano y que los zapatos sean 'Hecho en México'" - Paola Aboumrad, diseñadora

