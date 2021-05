Jennifer Aniston y David Schwimmer admiten que tuvieron un ROMANCE fuera de la FICCIÓN

Tras la llegada de la esperada reunión de “Friends” a HBO, se han revelado algunos detalles que hasta hace un tiempo eran desconocidos para los fanáticos de la serie, fue el caso del la relación que hubo entre la actriz Jennifer Aniston y David Schwimmer.

¿Qué ocurrió entre ellos?

Los detalles se dieron a conocer en “The One Where They Come Back Together”, donde los intérpretes de Rachel y Ross confesaron que su amor superó la ficción durante algún tiempo.

Según revelaron, la historia de amor entre Ross y Rachel fue una realidad al menos durante la primera temporada, pues Aniston contó que durante los primeros capítulos de la serie “Friends” surgió algo entre ella y David.

A su vez, Schwimmer confesó que ambos estuvieron enamorados el uno del otro, pero lamentablemente nunca pasó nada entre ellos.

De hecho, mencionaron que por el trabajo respetaron ese límite a pesar de que tenían sentimientos el uno por el otro.

Especulaciones de los fans

Aunque esto no había sido declarado de manera oficial, los seguidores de la serie ya especulaban sobre su relación, pues en muchas ocasiones pensaron que había algo más entre ellos.

Sin embargo, todo esto quedó en rumores y nunca se pensó que realmente se habían enamorado los protagonistas.

Por su parte, David y Jennifer declararon que les pareció extraño que en aquel entonces nadie se diera cuenta de lo que sucedía entre ellos, sobre todo porque a veces eran muy obvios.

Además, las estrellas mencionaron que su primer beso fue sumamente incomodo, ya que ambos sabían que se gustaban, pero con el paso del tiempo superaron sus sentimientos y quedaron como amigos.

Con información de Elle

PAL