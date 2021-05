Netflix: La serie más irreverente para ver este 21 de mayo

Tras la pandemia por Coronavirus, las personas suelen preguntarse más acerca de nuevas tendencias o temáticas de su interés, tal como sucede con ciertos géneros de cine o de series que están alojadas en Netflix.

Así es como las personas se preguntan qué pueden ver en la gigante de streaming, Netflix, donde se puede encontrar una gran variedad de películas de diversas temáticas y géneros.

En este sentido, la gente que está suscrita a este tipo de plataformas, busca entretenimiento acompañados de sus seres queridos; algunos prefieren ver producciones de género comedia para relajarse y pasar un rato divertido.

Qué ver en Netflix

Por esta razón, hemos preparado una serie que se encuentra alojada dentro de la plataforma de streaming, Netflix, en donde se suben constantemente diversos contenidos respecto a géneros cinematográficos.

Tal como sucede con “Special”, una serie de televisión web de comedia estadounidense, creada por Ryan O’Connell, la cual regresó con su segunda temporada en Netflix.

Special es una serie basada en el relato personal y memorias del autor tituladas “I’m Special: And Other Lies We Tell Ourselves” en 2015; la primera temporada tuvo su estreno a través de Netflix el 12 de abril de 2019.

Serie de Netflix, ¿de qué trata?

Así es como la segunda temporada llega a la gigante de streaming, para que miles de seguidores puedan saber el desenlace de esta historia que también tiene toques de positividad ante las adversidades a las que se tiene que enfrentar el personaje principal.

“Special” nos cuenta la historia de Ryan, un hombre gay que tiene parálisis cerebral leve, quien además decide reescribir su identidad y finalmente buscar la vida que quiere, para así vivir lo más “común” que se pueda, sin dejar de divertirse y salir con gente que le agrada.

A continuación te dejamos el trailer de dicha serie que te recomendamos para ver con tus seres queridos este viernes 21 de mayo:



