Detrás de la cámara: Alejandro Nones se confiesa sobre su carrera en México

¿Cómo empezó tu gusto por el mundo de la actuación?

Empezó desde chiquito, siempre estuve conectado con las artes en general, pero sobre todo con el cine, siempre fue algo que me llamó mucho la atención, siempre he amado ir al cine; y el hecho de sentir cosas internas a través del cine es algo que siempre ha estado ahí en mi vida.

¿Cómo empezó tu carrera?

Mi carrera como actor empezó en México. Me enteré de que había un casting para un personaje chico en una película, hice el casting y me quedé con el protagónico de esa película, que fue una película con actores consolidados de la industria mexicana, que se llama ‘Así del precipicio’ y de ahí me hablaron de Televisa para ver qué hacíamos juntos, y yo les dije que quería estudiar actuación y así fue como entré al CEA, y así empezó mi carrera.

¿Cuál ha sido tu mayor reto como actor?

Creo que el mayo reto como actor es poder nutrirte de las cosas positivas de una carrera llena de cosas negativa, sobre todo, en ese proceso de consolidarte, de ir armando la estructura alrededor, tu equipo de trabajo, manager, publicista, creo que es una carrera dura, muchas veces injusta, pero, a lo que voy es que no hay que llenarse de las cosas negativas, sino entender que esta profesión es así y siempre enfocarse a ser el mejor, que es lo que realmente importa y marca la diferencia.

¿Qué es lo que más disfrutas de tu trabajo?

Es el proceso creativo, es el trabajo de mesa, es encontrar y crear el trabajo del personaje, ese momento de creatividad en el que no hay límites y nada importa, y en el que equivocarte, muchas veces, es la mejor opción. Disfruto muchísimo eso… encontrar, buscar al personaje y de repente encontrarlo y empezar a trabajar con base a eso.

Háblanos sobre ¿Quién mató a Sara?, ¿pensaste que tendría el éxito que tiene?

Nunca los niveles a los que llegó, el éxito que ha tenido a nivel mundial es algo impresionante, inesperado totalmente para mi, yo esperaba que fuera un proyecto importante en mi carrera, en lo personal también, que me hiciera crecer como actor y que me llevara a otros lugares, pero jamás el éxito que ha tenido.

¿Cómo es que llegó a ti el personaje de Rodolfo?

Llegó porque la directora de casting, Yesica Caldreño me invitó, y tuve la dicha de quedarme en este maravilloso proyecto con ese personaje tan intenso y tan profundo. Estoy muy agradecido.

¿Cuáles son tus expectativas de la segunda temporada de ¿Quién mató a Sara?

Espero que la gente se conecte, espero que la gente siga queriendo descifrar ¿Quién mató a Sara?, que se sorprenda y que disfrute mucho con todos los giros de tuerca que tiene esta historia maravillosa, así que, ojalá y tenga conexión con el público que es lo más importante.

¿Qué proyectos tienes para este 2021?

A fin de año estreno una serie en la que estoy desde enero grabando, en este momento estoy rodando todos los días, se llama Malverde, es una historia de época que cuenta la historia de esta figura tan polémica y tan querida, y que forma parte importante de la cultura mexicana, es una proyecto en donde la historia transcurre en 1910 y yo disfruto muchísimo el vestuario, los caballos, las escenas de acción, estoy disfrutando como niño chiquito.

“Todos mis hijos… mis personajes, son y han sido importantes”. Alejandro Nones, actor. “Lo único que puedo decir, con muchísima humildad es que la constancia, la disciplina y la entrega marca una diferencia en la vida siempre”. Alejandro Nones.

