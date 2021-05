Luis Miguel vs. Manzanero: ¿por qué se pelearon? La historia detrás de la serie

El sexto capítulo de Luis Miguel: La serie se acaba de estrenar en Netflix y uno de los temas que están en boca de todos es la tensión entre "El Sol de México" y Armando Manzanero. Las secuencias revelan la pésima relación que llevaron ambos artistas después de haber colaborado exitosamente, ¿pero cómo comenzó todo?

El comienzo de la enemistad

Tal como se puede ver en la serie a través de las palabras del maestro Manzanero interpretado por Pierre David, la primera colaboración entre Armando y Luis Miguel (Diego Boneta) salió de maravilla cuando en 1991 estrenaron Romance, uno de los álbumes más vendidos y populares a lo largo de la carrera de “El Sol”.

Como lo plasman en la producción de Netflix, la relación entre Armando Manzanero y Luis Miguel comenzó como si fuera color de rosa, es decir, todo parecía perfecto: las canciones clásicas del compositor yucateco llegaron a nuevas audiencias jóvenes y mantuvieron vigente, mientras la fama del intérprete detrás de “Cuando calienta el sol” se incrementaba de forma exponencial y por ende le llenaba los bolsillos. Aunque hubo tres colaboraciones más se ha mencionado que la dinámica cambió cada vez más y ninguna fue tan fluida como la primera.

Foto: Netflix

"Malagradecido"

Algunos periodistas cercanos a la vida de “El Sol” han mencionado que, como lo vimos en la serie, Luis Miguel se transformó al punto de no tomar en serio el tiempo invertido por sus colaboradores para trabajar, es decir, llegaba tarde a las juntas, las posponía sin previo aviso y hasta cancelaba los proyectos por diversos motivos. Justo en esta dinámica cayó con Armando Manzanero, por lo que el compositor realmente no estaba conforme con esta manera de trabajar, pero no es lo peor del asunto, sino que incluso llegó a ser tan álgida la relación entre ambos que el Maestro lo llegó a llamar un malagradecido.

Todo explotó cuando en 2018 Luis Miguel no quiso participar en un concierto con el objetivo de homenajear a Armando Manzanero, quien es verdad que escribió centenares de canciones, pero las más exitosas fueron con la mancuerna hecha con Luis Miguel. Lo anterior derivó en un comentario por parte de Armando en el que hacía referencia al mal trato que tuvo Micky al no querer ser parte del evento.

