Cártel de Tláhuac destruye autos a personas que se niegan a pagar extorsión: VIDEO

A través de las redes sociales se han viralizado las imágenes de un grupo de personas destruyendo un automóvil en calles de la alcaldía Tláhuac por supuestos incumplimientos en el pago de extorsiones de sus propietarios a el grupo delictivo que opera en la zona.

Los hechos ocurrieron dos días después del accidente en la Línea 12 del Metro. En el video que ha sido compartido por varios internautas, se puede observar a varios jóvenes destruyendo el vehículo de un supuesto contratista que se opuso a pagar cuotas.

Al parecer, el presunto Cártel de Tláhuac aprovechó el incidente del Metro, cuando los ojos de todo el país y autoridades se centraron en el lamentable acontecimiento para perpetrar este delito en la colonia Zapotitla.

Te rehúsas a pagar extorsión y una horda de salvajes destruyen así tu coche:



Llamas al 911 y ninguna patrulla llega.



Es @Alc_Tlahuac, es #CDMX.



uD83DuDC47uD83CuDFFBhttps://t.co/vmmTqs49DU pic.twitter.com/WTGlx29Dux — Antonio Nieto (@siete_letras) May 12, 2021

¿Cuántas personas se vieron afectadas por el Cártel de Tláhuac?

Hasta el momento sólo se habla de seis personas afectadas por la destrucción de sus vehículos como medio de advertencia para que paguen las extorsiones; sin embargo, sólo uno parece estar dispuesto a denunciar los hechos.

Cabe destacar que esta persona ha recibido amenazas de parte de los delincuentes, a través de WhatsApp, quienes advierten que se meterán con su familia si no les paga un monto de dinero que no especifican.

"Mande a buscarte y no hay nadie en ninguna de las 2 casas y me mandas a buzón. Yo no juego... Iba a pasar a dejarte un regalito con tus cuñadas para que veas que no juego, pero creo eres cabr@# y llegaremos a algo. Si de verdad amas a tu familia y a tus hijas márcame, solo quiero una feria por el disgusto y neta que mi gente no se mete con quien tu me digas", se puede leer en el mensaje intimidante.

Con información de Televisa

lhp