VIDEO VIRAL: DAMAS llegan a la BODA usando lo único que la novia pidió que no llevaran; así reaccionó

En las bodas, hay una regla no escrita en muchos lugares donde se asegura que no deberían hacer enojar a la novia. Sin embargo, estas damas de honor decidieron no seguir las indicaciones de su amiga y usaron el único objeto que ella había prohibido: los zapatos de goma.

A través de TikTok, una usuaria llamada Gaby Rojas que, según su perfil, es originaria de Seattle, compartió un video en el que apareció junto a cinco chicas más que formaban parte del cortejo nupcial.

Todas las damas portaban vestidos púrpuras largo, con tirantes y escotes profundos, así como ramos de flores blancas. Pero lo más interesante de su atuendo es la elección de calzado, que son unas sandalias de goma en color violeta.

“Ella dijo que no las usáramos”, escribió Rojas junto al clip en el que se ve cómo caminan todas hacia la novia. Cuando llegan frente a ella, se puede ver claramente la decepción en su cara.

La realidad tras el complicado calzado

Luego que el video se volvió viral, muchos usuarios señalaron a las damas de honor de haber sido irresponsables y faltar al respeto a la novia que las eligió.

Sin embargo, más tarde la chica compartió otro tiktok en la que revela que en realidad todo fue solo una broma, porque esa era la regla que impuso su amiga. Pero, para la boda todas se cambiaron y llevaron tacones, como las reglas de etiqueta lo indicaban.

Al parecer la protagonista del evento en realidad no se molestó tanto, pues incluso agregó los zapatos de goma a la sesión fotográfica de sus damas. Y todas aparecían muy contentas tomando sus sandalias y sus ramos de flores, aunque todavía había quienes insistían en que arruinaron el gran día de una mujer por una simple broma que pudo haber sido molesta para ella.

