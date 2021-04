Luisito Comunica y Ari ¿esperan un bebé?, esta FOTO enloquece a los seguidores

Este viernes, el youtuber Luisito Comunica sorprendió en redes sociales a todos sus seguidores luego de publicar una foto donde aparece besando el vientre de su novia Ari, además, escribió un importante anuncio junto a la imagen.

A través de su cuenta de Instagram, el influencer subió una serie de fotos, en la primera aparece besando el vientre de su novia, en otra la la abraza y en las otras tres revela la noticia que tenía para todos sus fans.

¿Cuál fue la noticia?

En su mensaje, Luisito señaló que en el marco del Día del Niño quería informar que “NI DE PEDO” van a tener un hijo él y su novia, pero la noticia es que lanzarán una nueva colección de la marca de accesorios de Ari llamada Ola Joyas.

Ante esto, los seguidores de Luisito no pudieron evitar caer en la broma y pensar que probablemente Luisito sería papá, por lo que no dejaron de comentar y reaccionar a su publicación.

"Me asusté", "Trolleador máximo el Luisito", "Casi no leo el mensaje", fueron algunos de los comentarios de los internautas, quienes no dejaron de escribir risas y poner emojis de broma y gracia como respuesta en el post.

Feliz Día del Niño

Tras su gran broma, el youtuber no olvidó felicitar a todos los niños y a sus seguidores en otra publicación de Instagram, donde aparece haciendo una señal obscena cuando era solamente un pequeño.

Asimismo, escribió que no iba a perder la costumbre de compartir esa foto en este Día del Niño y los internautas reaccionaron con cientos de likes y comentarios chistosos.

