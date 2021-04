Lydia Lavin y su talento mexicano en la sangre

La diseñadora ha sido parte de la plantilla de maestros de la Universidad Iberoamericana por 40 años. La marca es conocida a nivel nacional e internacional.

La diseñadora gráfica y textil, con maestría en Historia del arte y académica por más de 40 años, ha tenido siempre como prioridad el reconocer el trabajo de las comunidades indígenas con respecto a la indumentaria que desarrollan, así como enseñarles a dar el justo valor económico a su trabajo. Creó su marca homónima en 2005, de la mano de los indígenas y artesanos de diversos estados del país logrando visibilizar su trabajo internacionalmente, logrando crear moda mexicana contemporánea.

¿Cómo fue que te iniciaste en el mundo de la moda y el diseño?

Mi papá tenía una fábrica de ropa de dama y 30 tiendas, y me llevaba a trabajar a la fábrica, y allí me inicié haciendo mi primera colección para él cuando tenía yo 16 años, la marca se llama Tricot S.A. Más tarde decidí estudiar diseño en la Ibero, para esa época no existían las carreras de diseño de modas ni textiles, y estudié Diseño Gráfico, para luego irme a hacer estudios de postgrado en Milán y Nueva York.

¿Cómo fue que te acercaste a las comunidades indígenas?

Estudiando Diseño Gráfico, cursé una materia dada por la antropóloga Martha Turok, cuyo título era Diseño Textil Tradicional Mexicano. Nos llevó a varias comunidades y me encantó descubrir ese México alterno. Eventualmente me quedé como titular de la materia y trabajé también para el Instituto Indigenista, Fonart y el Fomento Cultural Banamex en investigación de campo haciendo rescate de técnicas tradicionales antiguas mexicanas.

Has sido catedrática en la Universidad Iberoamericana por más de 40 años, innovando y creando carreras que antes no existían, ¿cuál crees que ha sido hasta hoy tu mayor aportación en este ámbito?

Tuve la suerte de participar como maestra fundadora de la carrera de Diseño Textil y de diseño de indumentaria y moda de la Ibero, mi mayor aportación es hacer visible la importancia del trabajo colaborativo entre el diseñador y los artesanos mexicanos en el tema de los textiles y la moda.

Uno de tus mayores logros fue enseñar a las mujeres artesanas a cobrar por su trabajo, ¿nos puedes platicar cómo lo lograste?

Nosotros la apoyamos a que se den de alta como cooperativas, eso le permite poder facturar lo que venden, también las capacitamos en el manejo de fichas técnicas, ya que de esta manera pueden calcular el precio de su tiempo invertido en el trabajo así como de toda la materia prima del producto.

Trabajas ya con 3000 mujeres y algunos hombres artesanos, un gran logro, pero sin duda mucha responsabilidad, ¿cómo podemos como sociedad civil apoyar?

Uniendo esfuerzos por apoyar el trabajo colaborativo con los artesanos, valorando el tiempo y el talento de la tradición textil mexicana.

Por Brenda Jaet

