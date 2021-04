La moda mexicana a través del lente de Alberto Newton, Karla Lisker, Carlos Ruizc y Olga Laris

ALBERTO NEWTON - IG: @albertonewton

¿Cómo definirías tu estilo fotográfico?

¡Uy, sí, qué difícil! Porque es algo en constante cambio. Justamente parte de eso, parte del estilo es estar en constante cambio manteniendo también la idea original. Pero lo que me llama más la atención es transmitir sensaciones con mis fotos, que no sea una foto narrativa o que no sea algo que no te transmita nada. Sino es procurar, por lo general, intentar que se transmita una emoción o algo con la foto. Y me gusta mucho también que tenga siempre algo de humor y que sea ligera, tampoco sea algo así profundo, porque para mi y más de moda tiene que tomarse a la ligera. Me gusta mucho jugar con eso, con lo grotesco y el humor, me gusta bastante.

¿Crees que en los últimos años ha habido una inclusión en la industria?

No solo en la moda, en el mundo entero. Con todo este tema de la igualdad y con esta apertura de ojos, donde te das cuenta que hay un despertar en este momento. Es un momento de cambio en la humanidad y en la cultura, eso influye obviamente en lo que pasa en las páginas editoriales o en los trabajos de fotografía y en el arte en general, se ve impactado obviamente; sí, hay una inclusión de diferentes razas, diferentes cuerpos. Acá en México sobre todo, hace unos cinco años el ideal de las revistas de moda era siempre la tipo europea, tipo gringa, siempre se miraba hacia afuera. Ahora se está mirando mucho más para adentro, pero lo más raro es que esto pasa solo cuando los de afuera miran hacia México. La estética mexicana o la raza mexicana, ahora por fuera está muy apetecida, vienen fotógrafos de afuera a buscar ese tipo de estética, muy pocos fotógrafos mexicanos o que están residiendo aquí en México antes buscaban ese tipo de “look” y ahora que se puso de moda para afuera, en México también se puso de moda. Y sí, todo está siento muy inclusivo, pero hasta que no lo hicieron los de afuera no lo miramos aquí adentro, y me incluyo en ellos.

¿De qué sesión de fotos estás más orgulloso?

Las mejores que he tenido es cuando es una idea original mía que llevo trabajando un tiempo, haciendo mood boards y creando. De repente la propongo a una revista, me la aceptan dándome toda la producción con la posibilidad de hacer mi imaginario y mi visión realidad. Eso me ha pasado aquí en México con la Revista 192 que afortunadamente ya nos conocemos muy bien y nos han dado carta blanca cada issue para hacer prácticamente lo que yo quiera. Con ellos hay varias historias que han sido increíbles.

COLEGAS QUE ADMIRA: Johnny Dufort.

KARLA LISKER - IG: @inbetween.shots y @karlalisker

¿La fotografía de moda es una respuesta del momento social que vivimos?

Creo que en algunos momentos sí. En momentos se puede ver a través de la foto de moda reflejado desde las tendencias actuales, digamos, desde de qué se quiere hablar en el mundo o cuáles son los problemas o las preocupaciones. Aunque también yo le entré a la foto de moda desde un lugar, me empecé a clavar con la foto de moda desde un lugar de documentar historias como crear historias, nunca tuve una fascinación tal por la ropa ¿sabes?, más bien yo empecé a hacer fotos de moda porque creo que la ropa puede engrandecer al personaje, darle al personaje algo que lo eleve. La ropa se me hace un medio para… una expresión, digamos. Conforme ha pasado mi carrera me he dado cuenta de cómo un buen styling puede hacer o deshacer una foto. Creo que uno se expresa a través de cómo se viste o a través de lo que trae puesto, de lo que se pone.

¿Qué hace falta en México para impulsar la fotografía de moda?

Creo que más bien lo que hace falta es darnos cuenta que en México hay millones de creativos muy chingones, que pueden hacer la misma chamba que muchas veces marcas mexicanas de reach out y entonces es como “no me voy a volar este fotógrafo de Nueva York o me voy a ir a Los Ángeles a producir esto”, o viceversa están viniendo a producir. A mi me está tocando más que nunca que me escriben de lugares de fuera y vienen a producir a México y muchas veces traen todo al talento y vuelan todo el talento de fuera. Entonces si todas esas empresas grandes empezaran a ver el talento que existe en México: las modelos, los maquillistas, los stylists, los peinadores, los fotógrafos, los asistentes de los fotógrafos... Creo que hay mucho talento en México, hay mucho de donde jugar. Hay mucho creativo en México y es más bien darles chance, existe el talento. Más bien echarle el ojo a lo que sí hay, para impulsarlo y para crecer a los que sí estamos en México trabajando en la foto y estamos tratando de llevarla al mundo.

¿Qué equipo fotográfico disfrutas más?

Justamente me regalaron una pequeña cámara análoga hace poco, que es mi nuevo tesoro y quiero retomar. Antes hacía fotografía análoga, así empecé a hacer foto en la escuela, y lo abandoné un poco. Empiezas a caer en el rush de la chamba y de las entregas rápidas y lo dejas atrás. Pero estoy empezando a retomarlo porque creo que no hay nada más bonito que retomar los inicios. Y se me hace algo muy mágico: esta cosa de disparar y no saber el resultado hasta que lo vayas a revelar, a imprimir. Esta magia de la espera, que hoy en día creo que todo es mucho más inmediato, e Instagram, y la foto y todo es instantáneo. Y también, uso mucho mi polaroid, más como para retratar. Me encanta retratar a mis amigas o a gente cercana en viajes que hago. Son momentos que atesoro y me encanta que salga, también que no puedas controlar tanto, es lo que también me gusta.

COLEGAS QUE ADMIRA: Helmut Newton, Peter Lindbergh y Sonia Szostak.

OLGA LARIS - IG: @olgalaris

¿Cómo definirías tu estilo fotográfico?

Lo más importante para mi es que me haga sentir algo y va de la mano con lo que estoy pasando en cada momento de mi vida.

¿Crees que hay mayor inclusión en la industria de la moda en los últimos años?

Si, mucho, creo que ahora la moda está mucho más enfocada en decir algo mucho más que sólo en la forma.

Con la aceleración digital en las redes sociales, ¿se ha impulsado un mayor talento de fotógrafos de moda?

Si. Es una plataforma muy impotente para exponer tu trabajo y que los demás puedan verte.

¿Qué hace falta para apoyar producciones mexicanas?

Presupuesto y darle aún más importancia a la fotografía de moda

¿Por qué crees que normalmente se usa talento de fuera?

Muchos aún creen más en los fotógrafos de afuera, seguimos siendo un país malinchistas.

Hasta el momento, ¿qué sesión de fotos o resultado fotográfico de moda es de la que te sientes más orgullosa?

Mi exposición personal.

COLEGAS QUE ADMIRA: Tim Walker, Met and Marcus, Peter Lindbergh, Nick Knigt Joseph Pudelka.

CARLOS RUIZC - IG: @carlos_ruizc

¿Cómo definirías tu estilo fotográfico?

Considero que mi estilo fotográfico se basa en la simpleza, limpieza y objetividad en el momento de capturar y retratar. En palabras puntuales, la definiría como fuerte, dinámica, limpia y sofisticada.

¿La fotografía de moda responde a los momentos sociales que se ven hoy en día?

Desde mi punto de vista, si bien no todas las imágenes de moda retratan acontecimientos y características de una realidad social, las fotografías producidas de forma consciente con objetivos claros en sus elementos estéticos y temáticos siempre son un reflejo de su contexto social.

¿Crees que hay mayor inclusión en la industria?

Definitivamente el tema de inclusión en el mundo de la moda ha sido un tema muy importante para la industria, que se ha visto reflejado en la diversificación de los ideales de belleza, así como en la apertura a contextos ideológicos, políticos y culturales.

Con la aceleración digital en las redes sociales, ¿se ha impulsado un mayor talento de fotógrafos de moda?

Pienso que el acceso masificado a imágenes de moda a través de las redes sociales, contribuye exponencialmente al crecimiento y educación visual de esta área, y esto facilita e impulsa la creatividad de los fotógrafos y creativos en la producción de imágenes.

COLEGAS QUE ADMIRA: Steve Maisel, Steve Klein, Chris Colls y Alexi Lubomirski.

Por Begoña Cosio

