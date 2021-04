Tiktoker se arrepiente por cirugía en rostro; hace VIDEO para hacer CONCIENCIA en la sociedad

Jessica Frozzan es una tictoker brasileña que se volvió viran en las últimas horas al compartir una experiencia negativa después de realizarse un procedimiento quirúrgico en el rostro. La influencer aseguró que no se reconoce y le gustaría volver a su aspecto natural, esto debido a que la cirugía no le favoreció por la forma de su rostro.

La brasileña decidió hacerse una bichectomía, operación donde se le sacan bolitas de grasa que se acumulan en las mejillas, esto para moldear de una forma completamente diferente el rosto, pero al salir se dio cuenta que no le favorecía y se arrepintió de haberlo hecho, por lo que decidió contar su experiencia con sus seguidores.

Dentro del mensaje explicó que no le gustó nada el resultado final, ya que siente que es una calavera y tiene que seguir haciendo un procedimiento con colágeno para estimular las bolas de Bichat, esto para terminar con el tratamiento post cirugía que se realizó la brasileña.

Nadie le advirtió

Jessica enfatizó que le hubiera gustado que alguien, ya sea un conocido, familiar y algún fan en redes sociales le dijera lo que podía pasar si se hacía el procedimiento; el problema fue que nadie lo hizo y hoy se arrepiente rotundamente por lo que le pasó a su cara.

No fue culpa del médico

Frozzan explicó que el doctor que la atendió hizo un buen trabajo, pero ella no quedó conforme con el resultado, ya que siente no le quedó a su rostro, pero no está yendo en contra de quien le realizó el procedimiento, solo que le hubiera gustado que le advirtieran sobre el resultado final.

El mensaje que mandó en redes sociales fue más para crear conciencia en la sociedad, ya que hoy en día mucha gente se hace operaciones sin tener en cuenta todos los riesgos que pueden resultar después de dicha cirugía, como el que no te guste el resultado final como fue su caso.

