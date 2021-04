Premios Oscar: Siete películas que están en streaming y han ganado un Oscar

"Mank", "The Father", "Judas and the Black Messiah", "Minari", "Sound of Metal", "The Trial of the Chicago 7" y "Nomadland" acaparan las nominaciones para la 93 edición de los Óscar, que se celebran este domingo en Los Ángeles.

Una de ellas seguramente se quedará con alguno de los premios más importantes de la noche, por tal razón hemos reunido 15 películas ganadoras de un Óscar que puedes ver en algún servicio de streaming.

Blue Jasmine

Luego del colapso de su matrimonio, una mujer de la clase alta neoyorquina se muda al modesto apartamento de su hermana en la ciudad de San Francisco. Ya viviendo en esa ciudad acepta un trabajo en la oficina de un dentista y obliga a su hermana a reflexionar acerca de su vida.

La puedes ver en Prime Video.

El club de los desahuciados

Ron Woodroof, es un mujeriego, drogadicto electricista y 'cowboy' de profesión, es diagnosticado como seropositivo. Con una esperanza de vida de tan sólo 30 días, Ron es enviado a casa con la única ayuda de un medicamento altamente tóxico.

La puedes rentar en YouTube.

Los juegos del destino

Luego de perder su casa, su trabajo, su esposa y pasar ocho meses en prisión, Pat Solatano termina con sus padres. Está decidido a reconstruir su vida y reunirse con su esposa, sin embargo sus padres insisten con compartir su obsesión por las Águilas de Filadelfia.

La puedes ver en Prime Video.

Roma

En la colonia Roma, de Ciudad de México, dos empleadas domésticas ayudan a una madre a criar a sus cuatro hijos durante las largas ausencias de su esposo. Una de las jóvenes, Cleo, se hace cargo de los niños como si fueran propios, a pesar de estar atravesando un momento difícil.

La puedes ver en Netflix.

Inglourious Basterds

Es el primer año de la ocupación alemana de Francia. El oficial aliado, teniente Aldo Raine, ensambla un equipo de soldados judíos para cometer actos violentos en contra de los nazis, incluyendo la toma de cabelleras.

La puedes ver en Netflix

Parásitos

Tanto Gi Taek como su familia están sin trabajo. Cuando su hijo mayor, Gi Woo, empieza a impartir clases particulares en la adinerada casa de los Park, las dos familias, que tienen mucho en común pese a pertenecer a dos mundos totalmente distintos, entablan una relación de resultados imprevisibles.

La puedes ver en Netflix

