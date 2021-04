RAZZIES 2021: ¡Ni tan buenos ni tan malos! Estos actores han sido nominados a los Oscars y Razzies Awards el mismo año

Glenn Close, Maria Bakalova, Olivia Colman y Amanda Seyfried han sido nominadas a Mejor Actriz de Reparto en los Premios Oscar 2021, pero la estrella de Hillbilly Elegy, Close también fue nominada para los Razzies Awards por el mismo papel.

En estos premios ha habido películas, directores, escritores y actores que en los Razzies Awardas han sido ganadores.

Los Razzies son un programa de premiación que rinde homenaje a los peores logros cinematográficos y Close se une solo a unos pocos que terminaron siendo nominados para un Razzie y un Oscar por el mismo papel.

Junto a la veterana acrtriz de 73 años en las nominaciones Razzie a peor actriz de reparto de este año están Lucy Hale en "Fantasy Island", Maggie Q en "Fantasy Island", Kristen Wiig en "Wonder Woman 1984" y Maddie Ziegler en "Music".

Nominados a los Oscars y Razzie por el mismo papel o película

Melissa McCarthy

Nominación al Oscar: Para los Premios de la Academia 2019, McCarthy está en la carrera por la mejor actriz principal por su interpretación del biógrafo de celebridades de la vida real de Lee Israel, quien se ganaba la vida falsificando letras, en "Can You Ever Forgive Me?"

Nominación Razzie: En "The Happytime Murders", McCarthy protagoniza junto a un elenco de marionetas de fieltro obscenas y ruidosas como la detective Connie Edwards. Ella debe trabajar con un títere de detective privado llamado Phil Phillips, interpretado por Bill Barretta, para resolver una serie de asesinatos relacionados con títeres.

Eddie Redmayne

Nominación al Oscar: En 2016, la estrella de "Animales Fantásticos" recibió la nominación al Oscar por su interpretación de Lili Elbe, una mujer que fue una de las primeras en recibir una cirugía de reasignación de sexo, en "La chica danesa".

Nominación Razzie: Los Razzies nominaron también a Redmayne, quien había ganado un Oscar en 2015 por "La teoría del todo", por su papel de Balem Abrasax, el villano de "Jupiter Ascending", una historia intergaláctica sobre salvar la Tierra.

James Coco

James Coco, de "Man of La Mancha", fue nominado a un Oscar y un Razzie por su papel en la película de 1980, "Only When I Laugh".

El difunto actor interpretó a Jimmy Perrino e hizo historia cuando fue nominado tanto a mejor actor de reparto como a peor actor de reparto en los Oscar y Razzies, respectivamente.

Sandra Bullock

Nominación al Oscar: En 2010, Sandra Bullock no solo fue nominada al Oscar por su actuación en "The Blind Side", sino que en la carrera entre Carey Mulligan, Helen Mirren, Meryl Streep, Gabourey Sidibe, Bullock se llevó a casa la estatuilla.

Nominación Razzie: Bullock se llevó a casa el Golden Raspberry por su actuación en "All About Steve". La actriz incluso se presentó a la ceremonia de premiación para recoger su premio a la peor actriz. "Creo que éste es un premio extraordinario", bromeó.

Jack Nicholson

Nominación al Oscar: Antes de los Premios de la Academia de 1993, Jack Nicholson ya se había llevado a casa dos estatuillas doradas, por su papel principal en "Alguien voló sobre el nido del cuco" y por su actuación de apoyo en "Términos de cariño".

Nominación Razzie: En el mismo año, Nicholson también recibió una nominación a peor actor, pero esa sería su primera y única nominación Razzie. El actor recibió la mención por su trabajo tanto en "Hoffa" como en "Man Trouble". Sin embargo, la victoria fue para el nominado y ganador de numerosos Razzies, Sylvester Stallone.

Es así que mientras los Premios de la Academia representan el mayor honor para la industria cinematográfica, los Razzies Awards y sus ganadores, es todo lo contrario celebrando a las peores películas y actores del año.

