¡Los anti Óscar! Estas son las PEORES PELÍCULAS nominadas a los Premios RAZZIES

Hay una categoría de premios considerados “anti-Oscar” que califican a las peores películas de los últimos 40 años. Bajo esta premisa se crearon los Razzies, como se les conoce a los premios para las peores producciones cinematográficas.

Incluye dirección, actuación, guión y otras categorías, como en los premios Óscar. Estos galardones se entregan una noche antes de la ceremonia de la estatuilla dorada, en Hollywood.

Los Razzies fueron fundados en 1981 por John J.B. Wilson, un estudiante de cine, y su amigo Mo Murphy. El alumno de la Universidad de California vio las películas Xanadú y Can´t Stop the Music y le parecieron tan malas que pensó que debía saberlo todo el mundo.

La primera ceremonia fue sencilla y sin presupuestas, pero fue hasta que CNN les hizo un reportaje, años después, los Razzies se dieron a conocer y fueron imperdibles en Hollywood.

Por los premios Razzies han desfilado cientos de actores, actrices, cantantes y directores, como Sylvester Stallone y Madona. Poco importa si son súper estrellas reconocidas o si antes han ganado un Óscar.

Un ejemplo es la actriz Sandra Bullock, quien recibió un Razzie a la peor actriz en All About Steve y al día siguiente ganó un Óscar por The Blind Shide.

Aunque un Razzie queda en el historial de las mejores estrellas de Hollywood, John J.B. Wilson asegura que todo es hecho con buen humor.

“No se supone que sea algo mezquino, se hace con espíritu de diversión, aunque expresa opiniones reales. A la gente realmente no le gustaron esos filmes”, aseguró para BBC.

La lista de las peores películas

Estas son solo algunas de las peores películas de los últimos 40 años:

Cats - 2019

The Emoji Movie - 2017

Fifty Shades of Grey - 2015

Fantastic Four

Saving Christmas - 2014

The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 2 - 2012

Jack and Jill - 2011

Transformers: Revenge of the Fallen - 2009

Catwoman - 2004

Indecent Proposal - 1993

Star Trek V: The Final Frontier - 1989

Rambo: First Blood Part II - 1985

Bolero - 1984

Can´t Stop the Music - 1980

