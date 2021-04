Un padre sin hijos: Alfonso Dosal

“Tengo una relación con Robert Fiesco (director) desde hace mucho tiempo. Era director de casting mientras estudiaba la carrera de teatro, y luego puse una productora con unos amigos. Entonces yo era como bell boy iba pa’ rriba, pa’bajo, pero desde ahí tengo una amistad con él”, relató Dosal. Y es que el filme de Sin hijos, originalmente una película argentina, se ha posicionado en los primeros lugares de Netflix México. “Me parece increíble que una persona como Fiesco llegue a hacer una comedia romántica. Me mandó el guión, noté que iba a hacer un remake, y vi la original, para tratar de entender todo”.

Dosal es padre en la vida real, y al trabajar en su protagónico para Sin hijos nos contó: Tiene que tener un vicio de carácter, y el suyo fue la mentira. Pero somos muy lejanos el personaje y yo. Tengo un montón de energía, soy súper intenso, incluso tengo otro cuerpo. Fidel es este papá soltero que vive con su hija, una muy buena relación con la ex, se hablan bien, se piden o se preguntan cosas, pero es un papá que dejó su vida de lado para tener la de su hija, y de pronto se le aparece el amor y viene el vicio de carácter y sucede la comedia. Es una cosa que nos pasa mucho a los papás, no es que dejes tu vida de lado, al contrario, sin mi parte profesional no me puedo clavar ni evolucionar en ella, para tener más tiempo para estar con ellos”.

Junto a él aparece Regina Blandón, de la que Fidel se enamora, y la experiencia entre ambos fue magnífica, según relató el actor, pues las cargas de trabajo, con casi 14 horas diarias de filmación y escenas complejas, la actriz mostró su gran compromiso. “Ella tiene la sabiduría sensible para llegar y ser amorosa y generar un trabajo empático y divertirnos un montón. No hubo un día que dijera "Bueno, hoy tengo flojera, no me siento bien, me voy a guardar"; incluso el día que se sentía mal estaba al pie del cañón”, nos platicó.

Dentro de sus próximos proyectos sigue en las grabaciones para Netflix de Narcos. “A Benjamín Arellano Félix hay que terminarlo. Es una serie de televisión casi histórica, están contando hechos reales. Si están ficcionados todos, pero si lees los libros de Anabel Hernández o de Blanco Ornelas, está la información. Para mí le está pegando a la política, le está pegando a todos, y es que se muestra el cómo funciona la corrupción. Es un honor poder estar en esta temporada y debemos estrenarlo este año, apenas logremos terminarlo”, nos adelantó. Por otro lado está rodando un proyecto llamado Huesera, la ópera prima de Michelle Garza, con una historia de terror.

“Lo que es bonito de este trabajo son los procesos de creación y de descubrimiento de personalidades, y carácteres distintos”. Foto: Cortesía

Por Begoña Cosío

