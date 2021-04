¿Qué fue del actor que dio vida a George en Stuart Little? Hoy luce completamente distinto; te sorprenderás

Cualquiera que haya nacido en la década de los 90 recordará la película ‘Stuart Little’, cuya trama consta en que el señor (Hugh Laurie) y la señora Little (Geena Davis) deciden adoptar a un pequeño ratón blanco que vivía en un orfanato. Aunque al principio Stuart se enfrenta al desagrado de su hermano George con la idea de tenerlo como hermano. Al final todos se vuelven una familia feliz. En días anteriores los internautas volvieron a hablar de la película, pues se sorprendieron de ver cómo luce hoy en día el actor que dio vida a George.

Y es que un sujeto de Tik Tok afirmó ser George Little, hermano mayor de Stuart. Y la gente perdió la cabeza, al ver que se trataba de un hombre con rastas y un aspecto muy distinto al que vimos hace años. El usuario @reecespeanutbutterkup fue quien hizo esa aseveración, pero al final resultó que todo se trataba de una broma.

Muchos cayeron en la broma. Foto: Especial.

¿Qué pasó con el verdadero George?

El actor estadounidense Jonathan Lipnicki, quien en los años 90 se ganó los corazones de muchos gracias a su interpretación, se alejó de los reflectores de Hollywood y lleva una vida más tranquila.

Y es que Jonathan sufrió de bullying por parte de sus compañeros de escuela, quienes se burlaban de su aspecto físico y de la fama que desde chico adquirió en cintas reconocidas como Jerry Maguire y Stuart Little. sufría de ataques de pánico, ansiedad y depresión.

A sus 30 años Jonathan Lipnicki no se ha retirado del todo, pues ha tenido papeles y apariciones esporádicas en películas y programas de televisión como ‘When Zachary Beaver Came to Town’, ‘Dawson’s Creek’, ‘Touched by an Angel’ y ‘Family Guy’. Pero ya no se habla de él como hace 20 años.

En los últimos años Lipnicki ha dedicado su vida a trabajar con organizaciones de caridad relacionadas a la lucha contra el cáncer de mama, la diabetes juvenil, y los derechos de los animales. Y así luce ahora:

