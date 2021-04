Girl Happen, el nuevo proyecto de Josette Carbajal

¿De dónde viene el proyecto?

Nace cuando inicié el doctorado hace cuatro años, estoy por acabarlo. Y mi proyecto de investigación era conocer cómo una plataforma pudiera ayudar a que las mujeres pudieran tener emprendimiento económico y libertad financiera. También conocí a muchas mujeres que vendían pasteles y no podían hacer sus negocios visibles. Decía: “¿Cómo a través de una comunidad podemos ayudar a que ellas puedan trabajar?”. No pueden llegar hasta donde quieren porque no tienen las herramientas. Por supuesto hace cuatro años no era lo que estamos viviendo hoy, y la pandemia me revolucionó, y dije “Este es el momento que les puede ayudar a que realmente puedan despegar el negocios de sus sueños”, que es nuestro lema.

¿Girl Happen es una asesoría para emprendedoras?

Tenemos varias oportunidades, nosotros damos servicios de consultoría e implementamos tu negocio. Tenemos paquetes contables desde $1,500 mensuales, servicios de administración, branding, podemos hacer tu plan de negocios y proyección financiera. Toda la consultoría. Le llamamos un ecosistema digital, donde también vas a tener mentores personalizados, porque igual necesitas que alguien escuche y te diga cómo va. Cuando inicias un negocio no tienes los millones para estar invirtiendo, nosotros les ayudamos en todos esos baches. Estamos ofreciendo cursos cada tres meses, en junio o julio empieza el de marketing digital, obviamente lo dan todos nuestros mentores del doctorado, gente en verdad picuda. Aunado a ello vas a poder descargar documentos gratuitos para hacer tu corrida financiera, canvas de negocios, contratos los cuales puedes adecuar; hay otra guía padrísima sobre “Despega tu negocio en 60 días”, es como un business plan divertido que te puede llevar a que crees un negocio mucho más tangible.

¿Qué es lo que más les cuesta a las empresarias?

Cuando emprendemos nos creemos las todólogas. Nosotras facturamos, enviamos, diseñamos, vendemos. Me ha pasado y la verdad es que te termina comiendo el negocio. Entonces es bien importante identificar qué es aquello que haces bien y acercarte a la persona que te pueda ayudar, buscar redes de apoyo. Nosotros no te estamos diciendo “Acércate con nosotros y te vamos a cobrar”, no, puedes buscarnos y vamos a platicar, entender tus necesidades, después te vamos a llevar con un especialista para que igual converses de qué es lo que necesitas, y ya con base en ello, te podemos hacer un plan que creemos que te puede funcionar.

Por Begoña Cosío

avh