Mente Mujer: Inclusión financiera empodera y fortalece la economía

En nuestro país, más de 65 por ciento de las mujeres cuentan con al menos un producto financiero, si bien aún hay retos importantes, la inclusión femenina en el sector ha aumentado y hay avances que deben fortalecerse.

“La inclusión de las mujeres en servicios y productos financieros asequibles, además de fortalecer todo el sistema contribuye con el empoderamiento femenino que abona a una mayor autonomía y desarrollo económico”, destacó Katia Villafuerte Cardona, especialista en gestión y liderazgo del Tec de Monterrey.

La última Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) elaborada por el INEGI en 2018, refiere que el avance de la inclusión financiera de las mujeres fue de 13 puntos porcentuales en los últimos seis años, no obstante, cerca de 35 por ciento de las mujeres aún no cuentan con ningún servicio de este tipo.

Villafuerte indicó que si bien hay avances, el sistema debe trabajar para mejorar los esquemas de ahorro para las mujeres, facilitar el acceso a créditos y tener medios de pagos, además de que se deben crear productos a la medida de las necesidades y condiciones de la población femenina.

En nuestro país ocho de cada 10 mujeres son las que toman decisiones de compra en el hogar, pero más de un tercio no cuenta con ningún servicio financiero porque no considera que sus ingresos sean suficientes para abrir una cuenta bancaria, o porque no tiene uno.

De acuerdo con Roberto Manrique, representante del Banco Interamericano de Desarrollo en México, la crisis por COVID hizo que las mujeres enfrenten de manera desproporcionada las consecuencias económicas y sanitarias, por lo que, la recuperación post pandemia debe incluir acciones de financiamiento a mujeres y a los mercados que las atienden, “hay que avanzar en el tema de la inclusión y no permitir retrocesos”, comentó.

“El empoderamiento de las mujeres a través de sus finanzas debe ser una meta que compartan tanto el sector público, como el privado y la sociedad civil organizada, apoyándose para impulsar la educación e innovación, fortaleciendo así la inclusión y el acceso femenino a los servicios financieros”, destacó Andrea Arrébola, directora de medios de pago de Ualá.

Cuidar gastos

Tarjetas de nómina, producto financiero con mayor penetración entre las mujeres.

La brecha de género se amplía de forma muy importante en las zonas rurales.

Más de un tercio de la población femenina no cuenta con ningún servicio financiero.

Numeralia

36% de la población femenina tiene una cuenta de ahorro.

36% de los clientes de la banca a nivel mundial son mujeres.

0.7% participa en algún fondo de inversión.

Por Laura Quintero

