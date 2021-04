Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy JUEVES 22 de abril según tu signo

La carta de este jueves 22 de abril tendrá un mensaje especial para ti, así que tómalo como te resuene, recuerda que es una lectura de tarot general y no siempre deberá encajar en todo lo que te decimos, en dado caso de que no sea para ti esta lectura no dejes que el mensaje se quede en ti, y deja fluir esa energía.

La carta del día

La carta para este jueves 22 de abril es el siete de copas del tarot Rider Waite.

Esta carta muestra que estás en tu mejor etapa, y no te asombres si en os últimos o próximos días te buscan mucho personas del sexo opuesto con el fin de conocerse más y tener una posible relación, pues a los ojos de los demás eres una persona muy atractiva, si esta en tus planes embarazarte esta carta te dice que es el mejor momento.

Amor

Si estas en una relación, estará llena de romanticismo, pero eso sí, si tu pareja no se muestra expresiva no te asustes ni pienses que las cosas están mal pues esto no quiere decir que no te quiera.

Dinero

Los resultados de ese negocio que tanto esperabas llegan y con muy buenas noticias, la aparición de esta carta en tu lectura de hoy da buenas noticias en el terreno del dinero, es momento de hacer una buena inversión todo está a tu favor.

Salud

Esta carta muestra que en un futuro próximo podrías estar propensa o propenso a sufrir un accidente pero nada grave no te asustes, solo será un percance mientras haces ejercicio o de ese estilo, así que pon atención y has el calentamiento como debe ser para que no te lastimes.

Noticias Relacionadas Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy lunes 19 de abril según tu signo

bmz