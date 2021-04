Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy MARTES 20 de abril según tu signo

La carta de este martes 20 de abril tendrá un mensaje especial para ti, así que tómalo como te resuene, recuerda que es una lectura de tarot general y no siempre deberá encajar en todo lo que te decimos, en dado caso de que no sea para ti esta lectura no dejes que el mensaje se quede en ti, y deja fluir esa energía.

La carta del día

La carta para este martes 20 de abril es la Reina de bastos, un arcano mayor del tarot Rider Waite, pero la carta sale invertida.

Esta carta invertida, trae un poco de retroceso a tu vida, en días pasados habían salido solo cartas en las que hablaban de un progreso, pero la Reina de bastos invertida quiere decir que has perdido la confianza de nuevo pues vienen a tu cabeza aquellos recuerdos en donde esa persona te fue desleal, este martes estarás muy a la defensiva con todos.

Amor

No es una carta que anuncie el fin de tu relación en caso de tener una, anuncia que alguna de las partes perdió la confianza en el otro y costará mucho trabajo recuperarla, sin embargo, si existe amor verdadero podrán solucionar los problemas.

Trabajo o dinero

Si has estado pensando en cambiar de trabajo, con la presencia de esta carta, hoy no es un buen día para que anuncies tu retiro o busques nuevas opciones en este terreno, pues alguien podría meterte el pie y no lograrás lo que te propones, deja que las cosas se calmen y no actúes de manera premeditada.

Salud

Hoy estarás muy enojado, desconfiado, e iracundo lo cual recaerá en tu salud, y tu lo notarás rápidamente pues te sentirás cansado y con dolores musculares de los cuales no encontrarás explicación.

bmz