Titanic: Todos los mitos que se crearon acerca del famoso navío y que aún persisten

La catástrofe casi todos la conocen. Ocurrió la noche del 14 y la madrugada del 15 de abril de 1912. El RMS Titanic, una embarcación descomunal que fue considerado el buque de pasajeros más grande y majestuoso jamás construido, emprendió un viaje desde Southampton, Inglaterra, hasta Nueva York, Estados Unidos, pero en el transcurso se hundió.

Se registraron mil 500 muertos y desde ese entonces se han creado mitos, algunos muy fuera de lugar y otros más cercanos a la realidad. Te contamos algunas de las historias más populares.

El navío "insumergible"

Se ha dicho que los constructores, los astilleros Harland & Wolff de Belfast, y el propietario del Titanic, la compañía naviera White Star Line, afirmaron que era "insumergible". Pero está un poco sesgado, ya que realmente dijeron que la unidad era "prácticamente insumergible", es decir "casi", lo que alberga una posibilidad. Además, el Titanic no era ni el mejor ni el técnicamente más avanzado de su época. Sólo era el más grande de su época, lo cual, con sus 260 metros de eslora o longitud, le hace muy difícil girar ante una emergencia o para evitar la colisión con un iceberg. Por lo que era de lejos seguro.

Iba a mucha velocidad

Por su diseño, el Titanic no podía competir en velocidad y maniobrabilidad con otros navíos de la época. Aun así, regularmente se cree que el Titanic trató de romper un récord y llegar antes de lo previsto a Nueva York.

Pero… No tiene sentido, ya que fue por la ruta sur, la más larga a través del Atlántico, precisamente para evitar los icebergs, cosa que no consiguió. Incluso, si se hubieran encendido todas las calderas, la velocidad máxima que hubiera podido alcanzar la embarcación era de 21 nudos, muy lejos de los 26 nudos que registraron otros barcos de ese año.

La cobardía del jefe

J. Bruce Ismay, presidente y director gerente de White Star Line, era un pasajero en el barco. Mucho se ha dicho sobre su actuar durante el hundimiento. Se cree que fue un cobarde y dejó a todos a la deriva en el primer intento, pero no fue así.

En realidad, Ismay ayudó al abordaje y descenso de varios botes salvavidas y se comportó mejor que muchos de los tripulantes y pasajeros. Algunos testigos declararon que se le ordenó subir al bote salvavidas y él no hizo caso. En su investigación de lo ocurrido, el juez John Charles Bigham dijo: "Si él no hubieras subido, simplemente habría agregado una más, la suya, al número de vidas perdidas".

La culpa de Ismay fue haber sobrevivido, pero el cine, principalmente la versión de James Cameron ha ayudado a difundir muchos mitos sobre el Titanic.

El heroísmo del capitán Smith

La prensa elevó al capitán Smith como un héroe, pero no deja de ser paradójico que al hombre directamente responsable de la tragedia se le recuerde así. Y es que según todos los récords, Smith no hizo caso de las advertencias de formación de hielo, no redujo la velocidad cuando se le informó del peligro en la ruta y permitió que los botes salvavidas zarparan parcialmente llenos, añadiendo innecesariamente al menos 500 nombres a la lista de muertos.

msb