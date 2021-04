Prime Video: "Proyecto X" es la película perfecta para ver hoy martes 13 de abril

Para que este martes 13 de mala suerte deje de serlo, tenemos para ti la recomendación de comedia del día, la cual puedes ver en la plataforma Prime Video. Hoy te hablaremos de la cinta "Proyecto X" de Nima Nourizadeh, la cual se estrenó en 2012.

Hay que señalar que la película está basada en un caso real, en la que cuenta la historia de Thomas, un estudiante de secundaria que queda solo cuando sus padres salen de viaje por su aniversario de boda, además este mismo día es cumpleaños del joven, por lo solamente le piden dos cosas: que no invite extraños y que no use el auto.

Por otro lado los amigos de Thomas lo convencen de usar la casa para una fiesta de cumpleaños. Después de un tiempo, el joven acepta, pues sabe que será la chica que le gusta, sin embargo les pide que sean solamente 50 invitados.

Por tal motivo, sus amigos le organizan una gran celebración en la que no faltan drogas, sexo y alcohol. Sin embargo, las cosas se salen de control y lo que debería ser diversión se convierte en tragedia.

Esta es la historia real

La cinta "Proyecto X", se basó en la historia del australiano Corey Delaney, un chico de la ciudad de Melbourne, quien organizó su fiesta de cumpleaños en ausencia de sus padres.

Corey invitó a la gente por medio de la red social MySpace. Posteriormente, el chico salió a comprar provisiones y cuando regresó a su casa se encontró con más de 500 invitados en su jardín.

Como era de esperarse la fiesta se salió de control y luego de causar muchísimos destrozos en su vecindario, que le costó a los padres del adolescente más 13 mil euros como pago de una multa por los daños causados.

mavr