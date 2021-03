¡Como en Toy Story 2! VIDEO muestra conos moviéndose como en la película

A través de las redes sociales, circula el video de una representación de la icónica escena del filme que se hizo en 1999; hablamos de Toy Story 2, en el momento en que Buzz Lightyear cruza la calle junto con sus amigos, algo que lo veíamos evidentemente imposible para los que no tienen vida, con el objetivo de rescatar a Woody.

"¿Por qué los juguetes cruzaron el camino?"

Recordemos que una de las frases que inicia con esta gran hazañas fue cuando Hamp pregunta; "Oigan chicos, ¿por qué los juguetes cruzaron el camino?, a lo que él mismo responde; "¡para llegar a la gallina!", dándose cuenta que estaba frente a ellos la juguetería de Al, -el hombre disfrazado que vieron de pollo en el comercial de televisión-.

Sin embargo, esta no era una tarea sencilla, ya que tenían que cruzar una extensa calle de cuatro carriles, para llegar al otro lado de la acera, cuando a Buzz convence a todos de cruzar sin ser vistos debajo de unos conos de tránsito para llegar a la juguetería de Al.

¿Toy Story en la vida real?

Fue así como a través de video compartido por @technologywhy en Instagram, una tienda denominada como Al's Toy Barn en Estados Unidos, una pequeña juguetería que hace referencia al filme, atraer a sus clientes, con un plan de mercadotecnia replicando la escena de los juguetes que cruzan la calle, solo que esta vez, en una banqueta frente a la juguetería donde los personajes se esconden debajo de los conos; todos siguiendo a Buzz.

Asimismo, se observa el cable de espiral que une la colita de Stinky con su cabeza, moviéndose como si estuvieran caminando.

Toy Story 2 es una cinta que no debes dejar de ver y si no has visto esta cinta, podrás hacerlo en la plataforma de Disney Plus, donde encontrarás desde la primera entrega hasta la última, Toy Story 4 y algunos cortometrajes de la película.

DRV

Así fue el momento en que fueron captados los juguetes: