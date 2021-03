ÉSTAS son las PEORES series de NETFLIX; mejor pasa de largo de ellas

Estamos entrando en Semana Santa un merecido receso para poder regresar con recarga de energía a las actividades cotidianas, debido a la emergencia sanitaria por covid-19, es mejor que permanezcas en tu casa con tus seres queridos sin tener que exponerte demás y para eso Netflix te puede ayudar.

Pero como es sabido, no todo es perfecto y en esta plataforma que vino a revolucionar el entretenimiento, no todo es bueno y sí, también tienen sus producciones que la verdad no son lo mejor para dedicar tiempo.

Así que bajo esa premisa vamos a enlistar las producciones de Netflix en las que no debes detenerte.

Peores SERIES de Netflix

Entre el contenido original de Netflix destaca una producción que desde que se anunció fue duramente criticada y la verdad es que con justa razón, pues un país con los problemas sociales que enfrenta México no necesita reality shows tan vacíos, con personajes tan poco entretenidos, llenos de prejuicios y clasismo, así que en cuanto veas en el catálogo Made in Mexico, mejor pasa de largo.

Otra se las series, que en su momento todo mundo vio, pues llegó justo en la coyuntura de un escándalo que alcanzó niveles mundiales, fue Cuando conocí al Chapo, la historia de la actriz mexicana Kate del Castillo que tuvo una entrevista con el capo del Cártel de Sinaloa, misma que fue evidenciada por el también actor Sean Penn.

La día de que Kate de entrevistara con Joaquín Guzmán Loera, era cederle los derechos para poder hacer una película de su vida, sin embargo, las cosas se salieron de control y todo derivó en un escándalo, que hasta tuvo que ser aclarado en miniserie de Netflix, sin embargo, se trata de una producción para nada lucida, que más que otra cosa es como se dice coloquialmente "es chismosa".

Si no entraste a esta tendencia lo mejor será que pases de largo, hay otras formas más rápidas de enterarse de lo que pasó con Kate y el capo del narcotráfico en México.

psc