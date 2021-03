NETFLIX y Héroes del Silencio ya tienen la fecha de ESTRENO para el documental de la banda

No hay fecha que no se cumpla y luego de que el estreno del documental Héroes, Silencio y Rock and Roll, de la aclamada banda española Héroes del Silencio, se aplazara, ya se tiene conocimiento sobre el día en que Netflix dejará disponible en su catálogo dicho material que está bajo la dirección de Alexis Morante.

Fue a través de las redes sociales oficiales de Enrique Bunbury, quien fuese el líder vocal de la banda que se dio a conocer la noticia, es de recordar que se tenía presupuestado que el documental de éste ícono del rock en español se estrenará en el mes de febrero de 2021, pero por razones que se desconocen quedó suspendido.

Cuándo se estrena el documental de Héroes del Silencio

El día elegido es el próximo 23 de abril, así este trabajo repasará toda la historia de la banda más importante de España, desde sus inicios, hasta su separación en 1996, así como el exitoso reencuentro que se dio en 2007.

Cada uno de los cuatro miembros oficiales: Enrique Bunbury, Juan Valdivia, Joaquín Cardiel, Pedro Andreu tendrán una participación, no se sabe si en conjunto o por separado, pero lo que sí se garantiza es que habrá material inédito de quienes llegaron a ser una de las referencias del denominado "rock en tu idioma".

Héroes del Silencio documental en Netflix

Héroes del Silencio y México

En diversas oportunidades Bunbury, quien tiene ya un larga carrera como solista, ha declarado que desde la primera vez que pisó el país se sintió como en casa "como si ya hubiera estado antes", tanto así que durante la gira de 2007, se usó el concierto de la banda para poder plasmar el material en DVD que quedó para la posteridad.

Además, fue en Morelos, donde el cantante contrajo matrimonio con la fotógrafa José Girl, en una boda muy a la mexicana.

