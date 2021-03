¡Hay tamales! Conoce la canción que Alexa dedica a los sonidos callejeros de la CDMX: VIDEO

Si vives en la Ciudad de México o alguna vez la has visitado, seguro reconoces los típicos sonidos callejeros que día a día musicalizan el ir y venir de los chilangos. Los que salen temprano a su trabajo seguro coinciden con el señor de los tamales y si ya van tarde, quizá se topen con la camioneta que compra fierro viejo.

Y es que vivir en la gran capital de México, acelerada, llena de autos y con gente corriendo a todas partes, a veces no permite detenerte y escuchar todos esos ritmos que dan vida a la CDMX. Porque no sólo es el tamalero o el de los fierros viejos, también musicalizan el andar de los ciudadanos el vendedor de agua o el carrito de los camotes con su peculiar silbido.

Si no has alcanzado a escuchar todos estos sonidos, no te preocupes, pues Alexa, el asistente virtual de Amazon, además de darte el clima, la hora, poner música o hasta llamar a tus contactos, también está diseñado para interactuar contigo y cantarte, si es que así se lo pides.

Pídele a Alexa que te cante el rap de la CDMX

No necesitas un dispositivo en especial, sólo debes activar tu asistente con el comando "Alexa, canta la canción de los sonidos callejeros", y de inmediato comenzará a entonar un curioso rap que te llevará de paseo por estos 'ritmos' muy propios de la Ciudad de México. "Este gran hit de la capital, hace a la comida algo musical", dice la peculiar canción.

Conforme pasan los años, el popular asistente virtual de Amazon ha ido incorporando en su aplicación el reconocimiento de muchísimos comandos, desde los más básicos, hasta otros más avanzados como contar chistes, cantar, utilizar diferentes tonos de voz y hasta responder con modismos o la jerga de cada país. (Si no nos crees, pídele que hable como norteña y ríe un poco).

Por ello, te sorprenderá escuchar como Alexa se sabe a la perfección el discurso completo del vendedor de tamales oaxaqueños -¡sí, los que son ricos y calientitos!-, o recordar como grita el señor del gaaaaas casa por casa y hasta recrear en tu cabeza ese peculiar silbido que anuncia que ahí viene el carrito del vendedor de camotes.

Sin más, disfruta la canción que Alexa le dedicó a los sonidos callejeros de la gran CDMX: