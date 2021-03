Horóscopos: Escucha tu VOZ INTERIOR, es momento de dar el GRAN SALTO en este miércoles 17 de marzo

Aries (21 marzo-20 abril)

Todavía no es momento de dar el gran salto, debes solucionar primero algunos temas pendientes en tu vida, ya que no puedes avanzar sin antes solucionar las cosas que pasan actualmente en tu vida. Una persona muy importante en tu vida te dirá algo de mucho valor para ella y eso te puede ayudar.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Estás dejando de lado los consejos y enseñanzas que personas importantes en tu vida te dieron cuando eras pequeño; por lo que es momento de recordarlo, ya que no debes olvidar la educación que se te dio. Prueba leer algunos apuntes de la escuela o algo que te haga recordar un poco del pasado.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Hoy es un gran día para los géminis. Aprovecha para poder ponerte al corriente con alguna materia o tema pendiente en la vida. Aprende mucho si sigues en la escuela. Para todos los demás puede ser un gran día para darse cuenta de los problemas de los demás y con esto poder ayudar a solucionarlos.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Un gran día en el trabajo. Para todos los Cáncer deberán estar pendientes de su desempeño laboral, ya que en cualquier momento podrán recibir una buena noticia; todo esto gracias al esfuerzo y dedicación que le dedicas día con día en lo que haces. Debes sentirte muy orgulloso de la recompensa que llegará.

Leo (23 julio-22 agosto)

Comienzas a tener dudas con respecto a la carrera profesional que elegiste, es probable que el dinero haya comenzado a escasear en tu vida, pero no dejes de intentar lograr lo que te has prometido a ti mismo. Ya basta de represiones internas, es hora de buscar el camino correcto que te llevará a conseguir las metas que te trazaste.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Los Virgo están comenzando a escuchar un poco más su voz interior, no lo dejes de hacer, más si te encuentran en un mal momento laboral. El escuchar lo que sientes y quieres ayudará a solucionar problemas más adelante, por lo que es fundamental seguir poniendo atención a las cosas que vienen del interior.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Estás con muchas ganas de salir y experimentar cosas nuevas en tu vida, explorar nuevas opciones que tiene el mundo para ti, no dejes que las obligaciones ni la rutina te impida lograr esto, tienes todo el potencial para seguir cumpliendo con lo que debes hacer y para poder satisfacer los deseos de explorar que tienes en la vida.

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

Las proyecciones personales son muy importantes para la vida, así como también las que nos hacemos con nuestra pareja, por lo que debes prestar más atención en la segunda, ya que precisamente en este punto es donde estás fallando y el día de hoy deberás poner atención a ello.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Tu presencia es muy positiva en las personas que te rodean y pueden verlo claramente, hoy alguien te agradecerás por lo mucho que le has ayudado en su camino, no dejes que personas que no tienen que ver mucho con tu manera de pensar te digan lo contrario, estás bien y las personas que te quieren saben apreciarlo.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Capricornio tienes una buena jornada este 17 de marzo, es probable que hayas pasado por un estado de ánimo bajo hace poco, pero el día de hoy comenzarás a ver la vida de una forma más alegre, por lo que tienes que aprovechar lo que el mundo tiene para ti este miércoles.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Hoy es un buen momento para comenzar a conocer mejor a tu equipo de trabajo, si eres una persona con un cargo alto, esto significa que debes buscar la forma de estar en contacto con tus subordinados, ya que debes ser siempre positivo con la gente que trabaja para ti.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Una persona que no conoces se acercará a ti el día de hoy para compartir una historia de su vida, escúchale con atención porque podrías sacar grandes lecciones de ahí, sobre todo para el momento que puedes estar viviendo en este momento, aprovecha esta oportunidad para crecer.

Frase del día: "La intuición no llega a una mente desprevenida", Albert Einstein

dza