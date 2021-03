Mhoni Vidente: Predicciones de amor, salud y fortuna para los Horóscopos de este 16 de marzo

Mhoni Vidente, la astróloga más famosa de México, tiene este martes 9 de marzo preparadas sus predicciones para que sepas cómo te irá en el amor, dinero y el trabajo.

Descubre qué tiene preparado para ti los astros, conoce tu horóscopo este día e inicia la semana de la mejor forma con energía y buena actitud conociendo tu suerte. Aquí te dejamos las predicciones de la semana del 16 al 18 de marzo.

Aries

Empieza tu mejor ciclo de vida. Este 17 de marzo va a ser tu mejor día de la semana y tendrás mucha suerte en todo lo que te propongas. En el ámbito laboral tendrás nuevos compañeros que te servirán de apoyo, así que acepta ese beneficio y no quieras abarcarlo todo. Compras boleto de avión para salir de viaje.

Pagas todas tus deudas. Decides dejar de lado los vicios como el alcohol, al menos por un tiempo para desintoxicar tu cuerpo. En el amor te busca alguien del signo de Acuario o Virgo para una relación.

Pon más empeño en el ejercicio para que se vean los resultados, recuerda que debes ser constante para verte de lo mejor, además de que te ayudará a relajarte y mejor en tus problemas de nervios. Tus números de la suerte son 09 y 21. Tu color el rojo. No abandones tus cursos de idiomas.

Tauro

Semana de muchas actividades importantes en tu vida y decides poner en orden todo lo que te rodea. Ten cuidado con lo que platicas y trata de no meterte en chismes, recuerda que a tu signo lo domina mucho la comunicación y a veces eres muy inocente al confiar en las personas.

Por fin vendrá a ti el amor que tanto necesitas para ser feliz y estar en paz. Te recomiendo salir por las mañanas a tomar baños de sol para mejorar tus energías. Tendrás mucho trabajo en esta semana y tu jefe va a estar un poco neurótico, trata de no pelear y sacar adelante todo lo que se te pida.

Eres el más fuerte de los signos del zodiaco, por eso debes tomar clases de liderazgo o de crecimiento personal, eso te va a ayudar a ser más exitoso en todo lo que te propongas. Tus números de la suerte son 03 y 28.

Géminis

Semana de estar muy pensativo en tu trabajo, decides darle un cambio a tu vida y buscar un proyecto laboral más acorde a tu carrera. Tus amigos te buscan para invitarte a salir de viaje en Semana Santa, trata de irte porque eso te va a ayudar a renovar energías.

Te pones a dieta y dejas un tiempo el alcohol para renovar por competo tu cuerpo de las impurezas. En el trabajo va a haber cambios muy fuertes alrededor tuyo. Mandas a arreglar tu carro y le cambias una llanta para evitar accidentes.

Tomas unas clases de primeros auxilios y enfermería, recuerda aprovechar siempre todo tu tiempo para hacer cosas productivas. Sabrás de una enfermedad de un familiar y estarás dando apoyo. Tendrás un golpe de suerte con los números 06 y 54.

Cáncer

Semana de estar con mucho trabajo y con supervisión de tus jefes, así que sé muy cuidadoso con tu desempeño para que no tengas problemas. Será una semana de recordar mucho a las personas que ya no están contigo, por eso te recomiendo ofrecerles una oración. Se viene un compromiso importante con tu pareja.

Tendrás un golpe de suerte el día 16 de marzo, te recomiendo ese día ponerte ropa clara y usar zapatos nuevos para que se mantenga más tiempo la suerte.

Recuerda no prestar dinero porque tu signo no sabe cobrar. Trámites de crédito para comprar un departamento. Tus números de la suerte son 04 y 29. Cuídate la piel o trata de no tomar mucho sol recuerda que es tu punto débil.

Leo

Semana de estar más tranquilo y ver que los malos momentos ya quedaron atrás, recuerda que tu signo es fuego y por eso estos días que entra la primavera se renueva por completo toda tu energía. Leo es el signo que está preparado para dar consejos y guiar a todos los que estén alrededor tuyo.

Recuperas el amor perdido y será una semana de lo más apasionada. Te viene un golpe de suerte en los juegos de azar con los números 09 y 31. Cuídate de dolores de huesos y espalda, trata de cambiar el colchón de tu recamara para descansar mejor en las noches.

Ya prepara tus vacaciones, recuerda que eres el alma de las fiestas y por eso todo mundo te busca para convivir. Evita las peleas con tu pareja, pues en estos días las energías estarán muy revueltas.

Virgo

Semana de estar con mucha suerte, tu energía va a estar en un ciclo de metamorfosis. Será una semana de mucho trabajo y juntas con los dueños de la empresa para anunciar algunos cambios. Sabrás de un embarazo familiar que te dará mucha felicidad.

Te busca un amor del pasado para ya cerrar el círculo y pagarte una deuda de dinero. Tendrás una actitud nueva sobre las cuestiones amorosas y en esta semana vendrá a ti un amor del signo de Cáncer o Aries.

Trata de cuidar mucho tu salud y sigue con el ejercicio para que te sientas de lo mejor. Ya no pienses tanto en las necesidades de los demás y trata de ponerte a ti primero en todo lo que necesites. Tendrás un golpe de suerte con los números 02, 19 y 88.

Libra

Es momento de decidirte a crecer como persona y dejar un poco la indecisión para poder alcanzar tus triunfos laborales. Eres una persona muy amable y caritativa, pero debes aprender a administrar mejor tus finanzas para no quedarte sin dinero.

Hablas con tu pareja sobre planes para boda o irse a vivir juntos. Ayudas a un amigo en un problema de divorcio. Arreglas papeles de migración. Sigue con el ejercicio y por fin ya dejas los dulces y chocolates que son tu punto débil.

Tendrás suerte en los juegos de azar el día lunes con los números 01 y 78. Recuerda que no somos perfectos y se vale equivocarse, así trata de pedir perdón a las personas que lastimaste.

Escorpión

Semana para empezar a renovarte por completo en muchos aspectos, pero más en lo laboral. Haces pagos de deudas del pasado y te pones al corriente en todas tus cuentas bancarias.

Trata de dormir más en las noches y apagar tu celular, no todo son las redes sociales y te están quitando mucho tiempo de descanso.

Te haces una operación de cirugía médica y todo saldrá de lo mejor. Mandas a arreglar tu carro para salir de viaje. Tus números de la suerte son 01 y 29. Trata de usar mucho perfume en estos días y estrenar ropa para que tu energía crezca más.

Sagitario

Semana de estar con muchos proyectos atrasados de tu trabajo, así que trata de no desesperarte en estos días para que no tengas problemas con los jefes de tu empresa. Tu signo es muy impulsivo y te hace decir palabras que no quieres, así que siempre trata de pensar antes de hablar.

Ponte a dieta y deja un poco las frituras y dulces que esto te hace estar un poco fuera de forma. Te compras ropa. Este 17 de marzo te recomiendo sacar todo lo que no utilices de tu clóset para que renueves tu energía.

Tendrás problemas con tu pareja si estás casado y será por culpa de celos. Los Sagitario solteros por fin deciden tener pareja formal. Tus números de la suerte son 13 y 29.

Capricornio

Semana de estar con toda la buena actitud para salir de los problemas personales y de trabajo. Recuerda que tu signo es muy rencoroso y eso te hace que tengas dificultades en tu vida personal, por eso aprende a soltar lo que no fue y a ser mejor persona.

Te llega la propuesta de la compra de una casa o carro por parte de una institución bancaria. Cambias muebles de tu casa y mandas a arreglar tu cocina.

Trata de cuidarte de los pulmones. Ya no pelees con tus padres, trata de solucionar cualquier malentendido. Tus números de la suerte son 04 y 39. Renuevas el seguro de gastos médicos y de carro. Te compras una bicicleta para hacer ejercicio

Acuario

Semana de mucha renovación, tendrás la oportunidad de conocer a personas muy importantes que te ofrecen hacer una empresa. Ten cuidado con la espalda y rodilla trata de no lastimarte al hacer ejercicio.

Eres muy carismático y divertido y eso hace que siempre estés rodeado de muchas personas que te aprecian , sabrás del nacimiento de un bebe, le das un apoyo moral y económico a un familiar. Tendrás juntas de última hora con tus jefes para unos cambios de puesto. Alguien del trabajo se está enamorando de ti, así que pon en claro toda las situaciones incómodas.

Las energías más positivas y fuertes estarán alrededor de tu signo el día 18 de marzo. Te buscará un amor del signo de Aries o Cáncer que hablará de estar en una relación contigo. Tus números de la suerte son 14 y 29.

Piscis

Semana de muchos cambios en tu vida personal y cierre de ciclos de energías negativas, Te recomiendo tomar mucha agua y darte baños de flores para que la energía positiva dure más tiempo.

En cuestiones de negocios, trata de no relacionarte con amigos y mejor contrata gente profesional. Preparas un viaje para Semana Santa y te vas con tu pareja de vacaciones. Sé más detallista con tu pareja para que no dejes caer la relación en la monotonía.

Te viene un golpe de suerte en esta semana con los números 03 y 29. Pon en orden todos tus papeles importante del trabajo, identificaciones y pasaporte en caso de los necesites.

