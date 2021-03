¿Me quieres ver la cara de estú...? Esta es la verdadera historia de este MEME y VIDEO VIRAL

De ser una niña que jugaba con su prima a convertirse en un famoso meme y video viral. Eso es lo que le pasó a la pequeña Fernanda hace más de una década, momento en que también se dio a conocer como Niurkita por imitar frente a una cámara en casa a la polémica celebridad.

Así es como Fernanda se convirtió en un memorable personaje de Internet luego de que se hiciera viral un video en el que tiene una discusión con su prima, en éste la niña menciona "¿me quieres ver la cara de estúpida?", frase que se volvió en un meme, el cual a pesar de los años continúa causando revuelo en las redes sociales.

Surgió como un juego

La anécdota surgió sin planearse y de forma natural. Fernanda y su prima jugaban en casa de la segunda a que una entrevistaba a la otra. Ante esto, la prima preguntó a Fernanda sobre un supuesto novio, ésta respondió no tener idea ni hombre alguno en su vida y remató con: "Yo no tengo novios estúpida, y mejor te callas porque... ¿Me quieres ver la cara de estúpida?", frase que la inmortalizó, aún cuando, ahora revelan, ella nunca decía groserías, situación que llamó más la atención cuando la grabó.

"Me empezó a grabar y me empezó a decir un montón de cosas y yo lo sentí como que me estaba molestando, entonces fue que me salieron esas groserías", relató la joven.

Aquí cuentan la historia, ya en época reciente.

