Disney Plus COMPARTE a través de 'Un disfraz para Nicolás', una historia que aborda el síndrome de down

Un disfraz para Nicolás es un largometraje con un protagonista con discapacidad intelectual (aunque de manera notable la frase “síndrome de Down” no se menciona en toda la película), también contó con la voz de un niño de 10 años con la misma condición que le dio voz al propio protagonista: Francisco Fernández; se estrenará en los próximos días.

Será Nicolás, un niño con síndrome de Down, el que apoye a su primo a luchar en un mundo de fantasía al que se accede a través de un mágico baúl contra las pesadillas que todos tenemos. Gracias a esos disfraces que él usa -y que en realidad todos usamos- aprenderán a enfrentar los miedos.

Un niño entrañable, Nicolás, no tiene miedo gracias a los disfraces que le hizo su mamá que ya no está. Él vive y disfruta la vida aquí y ahora. Cuando se va a vivir a casa de sus abuelos, comparte habitación con su primo, David, quien es mayor, tiene pesadillas y en un principio no le hace ninguna gracia su presencia para compartir invitación o ir a la misma escuela con él.

De hecho la película, al terminar, tiene un largo Detrás de las Cámaras donde se ve cómo Fran se divirtió al doblar la película. También cuenta con una canción original de Paty Cantú, que compuso ex profeso para la película, y en la que se basó en el cariño que le tuvo a un sobrino suyo. Habla de la inclusión. Cantú también da voz a otro de los personajes.

Películas con causa

Fotosíntesis ha hecho ya otras películas animadas como El Ángel en el Reloj que abordó el tema del cáncer infantil y La increíble historia del niño de piedra que tiene como mensaje cómo disfrutar la vida. Su modelo de negocios, explica Uriegas, está hecho para apoyar a las asociaciones de la sociedad civil y también poderse mantener del trabajo que hacen.

dgp