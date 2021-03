¡Va por Netflix! Disney Plus alcanza los 100 millones de suscriptores en todo el mundo

El servicio de contenidos en "streaming", Disney Plus, sigue ganando mercado y alcanzó el hito de 100 millones de suscriptores a nivel global 16 meses después de su lanzamiento, según informó la compañía Walt Disney en un evento para inversores este martes.



"El enorme éxito de Disney Plus, que ahora ha sobrepasado los 100 millones de suscriptores, nos ha inspirado a ser incluso más ambiciosos y a incrementar de manera importante nuestra inversión en el desarrollo de contenido de alta calidad", dijo su consejero delegado, Bob Chapek.



"De hecho, nos hemos puesto una meta de más de 100 nuevos títulos por año, y esto incluye Disney Animation, Disney Live Action, Marvel, Star Wars y National Geographic. Nuestro negocio de 'directo al consumidor' es la mayor prioridad de la compañía, y nuestra robusta cartera de contenido seguirá alimentando su crecimiento", agregó, de acuerdo a un comunicado.



Disney Plus comenzó su andadura en Estados Unidos en noviembre de 2019 y desde entonces ha crecido rápidamente en otros países y regiones como Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Europa, Latinoamérica y más recientemente Singapur con el impulso de series como "The Mandalorian" de Star Wars o "WandaVision" de Marvel, que se han convertido en las más populares de la plataforma.

La competencia de Disney Plus

El servicio de "streaming" familiar de Disney se abre paso frente a competidoras como Netflix, que sigue contando con el mayor número de suscriptores, más de 200 millones; las tecnológicas Apple y Amazon, y las gigantes de la televisión por cable Comcast AT&T.



En su última declaración de resultados trimestrales, en febrero, Disney Plus se situaba en casi 95 millones de suscriptores, con un aumento más grande de lo esperado y unos importantes beneficios que están compensando el mal momento ocasionado por la pandemia de Covid-19, especialmente en sus parques temáticos.



El rápido avance de la plataforma ha obligado a la compañía a recalcular sus expectativas de negocio, que se sitúan en entre 230 y 260 millones de suscriptores en todo el mundo para el año 2024.



Tras conocerse la noticia, las acciones de Disney no obstante bajaban casi un 3 por ciento en la Bolsa de Nueva York, en medio de una jornada generalmente positiva para los mercados. La empresa se ha revalorizado un 75 por ciento en el último año, coincidiendo con la pandemia.

