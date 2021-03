Disney Plus: Perfiles infantiles tendrán restricciones a películas consideradas como racistas

En la actualidad, Disney Plus se ha convertido en una de las plataformas más populares. Esto se debe a la gran aceptación que han tenido sus contenidos originales, cabe destacar que este servicio entró en vigor a finales del 2020, pero esto no ha sido impedimento para registrar millones de suscriptores en todo el mundo. En días recientes, la compañía afirmó su compromiso para eliminar contenido considerado como racista, por lo que colocó algunas advertencias en sus producciones.

Ahora se anunció que estos títulos estarán limitados en los perfiles utilizados por los menores de siete años, esto con el objetivo de seguir con el compromiso de ser family-friendly. Sin embargo, algunas películas como Dumbo, Peter Pan y los Aristogatos han sido atacadas al no compartir las ideas actuales. Algunos de los personajes de estos largometrajes cuentan con estereotipos ofensivos.

Ante esto, Disney Plus decidió colocar cintas de advertencia al comienzo de cada filme, que también restringe el acceso de los más pequeños a estos materiales. Disney Plus, a través de su servicio de ayuda en línea detalló el contenido que se puede apreciar en los perfiles de los menores, con la siguiente descripción.

'El perfil de niños incluye contenido especialmente seleccionado extraído de títulos de televisión clasificados como T-7FV y películas de cine con clasificación G en los Estados Unidos o clasificaciones equivalentes en otros lugares. Se excluyeron títulos co un aviso de contenido relacionado con representaciones negativas y/o maltrato de personas o culturas'.

Las historias importan

Dicho esto, también se anunció la creación de un segmento llamado Disney Matter, que tiene como objetivo hablar de la importancia de la correcta representación para sectores menores, pero también incluye la descripción negativa sobre los largometrajes mencionados.

En años recientes, Disney ha abierto sus puertas para incluir a la diversidad y la incursión de las minorías. En estas nuevas políticas, la discriminación, homofobia o racismo no son bienvenidas. Este cambio se vio impulsado por el movimiento de protestas surgido tras el asesinato de George Floyd a manos de la policía en los Estados Unidos.

