¡Saca las palomitas! ESTRENOS de series y películas para este FIN DE SEMANA en Netflix, Disney+, Amazon Prime y HBO

Como cada semana, las plataformas de streaming lanzan una serie de series y películas nuevas, donde la gente podrá la posibilidad de disfrutar de un momento en familia o de distracción para todos, más en estos momentos donde los seres humanos no pueden salir como antes a las calles.

Netflix, HBO, Disney Plus y el resto de las plataformas aprovechan el fin de semana para lanzar las nuevas producciones, esto debido a que la gente tiene más tiempo libre que pueden invertir en sus distintos contenidos. Para este fin de semana y puente en México, las empresas de streaming lanzaron más de medio centenar de producciones nuevas.

Una de las grandes ofertas que aparecen para iniciar la segunda quincena estará en HBO, donde lanzarán "Genera+ion", donde la trama girará en torneo a problemas sexuales entre 'millennials'. "Los Informáticos", una serie de comedia británica que comenzará a acaparar la atención de todos los suscriptores de Netflix, entre muchas otras.

Días y plataformas

Disney+: Para este viernes 12 de marzo la plataforma contará con siete nuevas producciones que podrán disfrutar desde la comidad de su casa. Las series y películas nuevas son: "60 segundos", "Flicka: Country Pride", "Flicka 2", "Isla de perros", "Jóvenes emprendedores", "La playa" y "El show de Cleveland", donde contarán con el capítulo 1 de la temporada 4.

Netflix: La plataforma más grande del mundo tiene dos días de lanzamientos, siendo este mismo viernes donde se contarán con más estrenos. "El día del sí", "Love Alarm", temporada 2, "The One", "Paradise Police", temporada 3, "Piola", "Los informáticos" y "Vidas de papel". Para el sábado se contarán con tres opciones más: "El hijo", "Infierno bajo el agua" y "La seducción".

HBO: Esta plataforma contará solo con dos lanzamientos nuevos en este fin de semana y puente en México. La gente que esté suscrita podrá ver: "Metalocalypse" temporada 4, y "El americano impasible".

Amazon Prime: Por último pero no menos importante, se contarán con cuatro nuevos lanzamientos, mismos que tendrán tres días de lanzamientos. Para el viernes se activará: "Making their Mark". Para el sábado se contará con los "Chicos buenos" y el 14 de marzo con dos lanzamientos "Nekrotronic" y "The good figt" temporada 3.

dza