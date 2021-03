Disney Plus: ¿Cómo ver STAR Channel en la aplicación?

Con el cambio de nombre de Fox a Star Channel, todos los adultos podrán contar con una sección especial en la aplicación de Disney Plus, misma donde podrán disfrutar de las series y películas que antes pertenecían a Fox, además de cientos de títulos nuevos que están por salir en los próximos años.

Si eres amante de "Los Simpson", "Expedientes X", "Futurama", "24", "Hijos de la Anarquía", "Alien" y muchas otras series y películas que pertenecían a Fox, ahora Star Channel, debes saber que ya están disponibles en en Disney Plus; por lo que si ya tienes pagada la aplicación, aquí te decimos algunos pasos a seguir para poder activar la sección dentro de la plataforma.

¿Cómo ver Star en Disney Plus?

Si utilizas la aplicación desde un dispositivo móvil, computadora o televisión y quieres activar la sección para adultos de Disney Plus es posible que te encuentres con una serie de peticiones previas, ya que en algunas ocasiones, como en el caso de ingresar desde un dispositivo móvil es tan sencillo para picarle en el ícono de "Star".

Pero para todos aquellos que ingresen desde una computadora es diferente, por lo que todos aquellos usuarios que ingresen después de la llegada de Star a la plataforma se encontrarán con un mensaje sobre su perfil, donde indica que para poder ingresar a esa sección tienes que cambiar el perfil a +18 y así poder liberar el canal.

El motivo por el que sale este mensaje es porque por default las cuentas estaban establecidas con un límite de edad de +14, esto debido a que la aplicación se creó originalmente para niños. Pero ahora, con esta parte de mayores de edad, se tiene que ingresar a la configuración para modificar dicho bloqueo.

Con este cambio ahora se crearon tres opciones para configurar las suscripciones, es decir, infantil, donde se limita el contenido para niños; jóvenes, que es el que era considerado completo y el de adultos que incluirá Star Channel y todos los contenidos que pertenecían a la cadena Fox.

Para todos los padres que quieran disfrutar de este perfil, pero tengan miedo que sus niños puedan ingresar a ver contenido que no es apto para ellos, la aplicación permite crear un PIN de acceso a Star, por lo que podrán estar seguro que sus pequeños no verán contenido que no esté permitido por la aplicación y sus padres.

