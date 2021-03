Disney Plus: Este es el gran problema que está generando el estreno de las series de Marvel

Disney Plus está generando mucho contenido de Marvel especial para la plataforma, lo cual es un verdadero problema para los fanáticos del mundo de Marvel, ya que para todos aquellos que no contraten la plataforma tendrán una brecha importante en la historia.

Con el lanzamiento de la segunda temporada de WandaVision y el anuncio de series como Loki, Viuda Negra y muchas otras más relacionadas a los superhéroes y villanos de Marvel, la gente está en un verdadero dilema, ya que ha quedado claro que todas las películas y series tienen relación entre si y estas ayudan a entender las siguientes.

Actualmente todos los que no paguen la plataforma se están perdiendo lo que pasa con Wanda y con esto la historia que conectará con la segunda parte de Doctor Strange, es decir, algunos de los fans que no puedan ver la serie en Disney Plus no tendrán todos los datos para poder comprender que pasará en la próxima película de Marvel.

Posible solución

Kevin Feige, CEO de Marvel Studios confirmó en una entrevista que habló con los productores para que la película de Doctor Strange se pueda entender sin la necesidad de haber visto WandaVision, esto para que los fans que vieron Endgame, como la última de Avenger, puedan entender que está pasando con la segunda parte de Doctor Strange.

Se tiene que recordar que esto ya pasó con la serie de Agents of S.H.I.E.L.D., donde no se vinculó con las películas para que la gente no se viera forzada a verla y así no se topen con personajes que no conocen en las películas.

Ahora será cuestión de tiempo para que Disney siga sacando todos los proyectos que tiene con los Superhéroes y villanos del mundo de Marvel para así, saber que tanto se perderán las personas que no paguen por la plataforma de streaming.

