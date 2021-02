Mhoni Vidente: Signos que tendrán un GOLPE de SUERTE en el Horóscopo de hoy 4 de febrero

Mhoni Vidente de nuevo nos sorprende con las predicciones para este jueves 4 de febrero, jornada durante la cual algunos signos del zodiaco experimentarán algunos golpes de suerte que los harán vivir situaciones únicas, por lo que no debes perder detalle.

No hay que olvidar que con la llegada del nuevo mes han surgido nuevos cambios y proyectos para cada uno de los signos; algunos tendrán más suerte en sus finanzas, en el amor, otros en el trabajo y algunos más cerraron e iniciarán ciclos nuevos que se visualizan prometedores.

La primera semana de febrero, con el antecedente de la luna llena, nos trae cambios y nuevas oportunidades para obtener o alcanzar aquello que ha venido anhelando o posponiendo, es el momento de actuar y de moverte, si no lo haces tú, serán las mismas energías las que te conduzcan a ello.

Signos con golpes de suerte:

Piscis

Mes de estar con mucho ánimo y buena energía positiva y mas porque entras en tu etapa de cumpleaños, así solo recuerda poner en modo positivo tus pensamientos y verás que lo que deseas lo tendrás. Durante estos días te hablan del trabajo que aplicaste para estar mejor en cuestiones de ingresos, tendrás un golpe de suerte que te cambiará la vida en este mes con el número 08,99 o 31, que será muy bueno en cuestiones económicas.

Acuario

Mes de sentirte de lo mejor y más porque se renueva tu energía positiva y es porque estás en tu etapa de cumpleaños, tendrás mejores oportunidades de trabajo y de hacer negocios productivos en estos días. Tus mejores días de este mes de febrero son 02,03,08,13,15,17,22 y el 28; en estos días vendrán golpes de fortuna ya que tendrás el doble de suerte en cuestiones de dinero. En este mes se te dará por fin el amor verdadero de alguien del signo de Aries o Libra, seguramente hablarán de casarse o vivir juntos.

Capricornio

Hoy es tu día de suerte Capricornio y en este mes de Febrero a tu signo lo domina la fuerza interior para así realizar todo lo que tiene en mente. Te vienen además dos golpes de suerte en cuestiones de negocios o proyectos de trabajos nuevos con personas muy importantes, en este mes tu signo tiende a tener una renovación en tu forma de actuar para elevar más tu energía a lo positivo por eso te recomiendo mantenerte en comunicación con lo divino y meditar más en tu vida diaria.

Sagitario

Este mes tienes que estar en tu mejor etapa de tu vida y se darán realizaciones de proyectos para este año, este mes tendrás todas las buenas energías para empezar de nuevo y crecer profesionalmente solo trata de ser constante en lo que te propongas, en este mes te invitan a salir de viaje por cuestiones de trabajo o de paseo con tu pareja, recibirás varias sorpresas y un compromiso firme amoroso. Para los sagitarios que están solteros tendrán la oportunidad de renacer otra vez como amores del signo de Aries y Géminis que serán tus mejores signos compatibles. Tendrás dos golpes de suerte en este mes en cuestiones de juegos de azar y otro con un proyecto nuevo de trabajo.

Signos del zodiaco

Escorpión

Mes de sentirte en plena renovación personal y darte cuenta que es tiempo de madurar y concretar tus planes hacia tu futuro, pero tu meta mejor en este mes será por fin dejar ese amor tóxico que no era para ti y no cargarte de energías negativas, acuérdate que eres el signo de mentalidad más fuerte y eso te va ayudar a salir adelante más rápido,. En el amor seguirás con tu pareja de Cáncer o Virgo que hablaran de vivir juntos, tu mejor día va a ser el martes y tu color de la suerte verde y rojo.

Libra

Esta semana es para sentirte en plena renovación y darte cuenta que es tiempo de crecer más en el ámbito laboral y persona; que van ser 28 días de cambios muy positivos para tu signo, solo trata de no confiar tanto en tus amigos para que no te quiten tu buena suerte. Acuérdate que eres el signo consentidor y siempre le gusta ayudar a su familia en cualquier situación complicada que tengan. Tus mejores días en este mes son 01,03,05,09,12,16,20,23 y 27; la buena suerte te va rodear en estos días aquí que te recomiendo cualquier cambio de trabajo o empezar un negocio nuevo.

Virgo

Este es el mes de la paz en tu signo y debes tener en mente el no pelearte con nadie y juntar a familiares que estén distanciados , este mes va ser de energías positivas en lo laboral recuerda que eres el mejor administrador y eso hace que todas las personas de buena fe estén alrededor de tu signo así que trata de aprovechar esa corriente de abundancia y decidir cambiar de trabajo y el poner un negocio que te va ir de lo mejor. Ten cuidado con problemas con el alcohol y vicios recuerda que tu signo es muy intenso y eso lo hace siempre estar con malas amistades así que trata de controlar los excesos en tu vida.

Leo

Esta semana va a ser de muchas aventuras nuevas en tu vida, decide cambiar por completo en tu forma de ser y tener una actitud más positiva para que tengas más oportunidades de crecimiento en lo laboral, recuerda que tu signo es muy hábil para los negocios pero siempre se desanima muy rápido por eso el lema de tu signo es No Rendirse. Recuerda que tu signo es fuego y eso te hace muy impacientes por eso debes aprender a ser más controlado con tus emociones, ten cuidado con el dinero trata de ahorrar y ser más precavido en tus finanzas.

Cáncer

Para este mes tus números mágicos son el 03 y el 27, trata usarlos mas que la suerte vendrá a tu vida, febrero será de crecimiento personal y vas a empezar a ver más por ti en todos los sentidos. Estos 28 días te llegarán nuevas propuestas de trabajo y proyectos de negocios, solo trata de siempre analizar bien todo lo que te proponen para tomar la mejor decisión. En el amor si estas en pareja vas a querer ya formalizar y hablar con tu familia de casarte, los cáncer que están en busca de pareja amorosa te va a llegar alguien del signo Tauro o Piscis que van ser muy compatibles.

Géminis

Febrero el mes del cambio total para tu signo así que trata de reinventarte en todo lo que puedas para ser el mejor en cuestiones laborales, recuerda que no debes de confiarte en cuestiones de salud y más en esta pandemia. Los Géminis como son dos a la vez siempre logran sus metas, solo es cuestión de aplicarse en lo que desea y pronto lo verá realizado solo trata de no sabotearte a ti mismo tu éxito. Ya no seas tan coqueto, trata de ya tener una pareja estable y vivir más en armonía recuerda que tus signo es el mas divertido e infiel del zodiaco por eso batalla mucho para tener una relación estable.

Tauro

Febrero es el mes del amor y tiempo de tener una pareja estable en tu vida. Para los Tauro que están solteros les va venir un amor verdadero del signo de Virgo, Escorpión o Acuario, que son tus signos más compatibles. Durante este mes será hora de tomar las riendas de tu vida y empezar a ver para tu futuro, recuerda que es muy importante rodearte de personas que van estar contigo en las buenas y las malas y no con personas que solo buscan un interés, así que aprende a ser mes selectivo. Tus mejores días del mes son 01,05,10,14,20,24 y 28, en estos días podrás hacer cualquier proyecto laboral que te propongas o el cambio de trabajo que tanto deseas, solo trata de ser mas discreto en tus planes.

Aries

Tu signo se encuentra más fuerte en cuestiones de negocios y trabajos nuevos, también en este mes debes de tener cuidado con problemas de salud o cuidar más a tu familia, recuerda que tu signo es el protector del zodiaco. Aries este año va ser el signo líder en cuestiones de empresarial y social y eso significa que para tu signo es el renacimiento en cuestiones personal y este mes vas a tener la oportunidad de acrecentar más tu patrimonio, recuerda que el amor no se compra se da así que no tiene que darle a tu pareja ninguna prueba económica para que te ame y si no esta por amor es mejor cortar definitivo y buscar personas que compartan contigo ese sentimiento.