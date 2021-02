¿Sufres por un amor del pasado? Ritual sencillo y efectivo para sacarte a tu ex de la cabeza y del corazón: VIDEO

Todos en algún momento de la vida hemos tenido que atravesar por una separación y/o decepción amorosa. Hay personas que lo asimilan de forma sencilla y superan rápidamente la situación; sin embargo, existen otras a las que les cuesta más trabajo, tanto, que incluso llega a afectar su vida cotidiana y la manera en que desenvuelven sus demás relaciones.

Superar a un ex puede ser una tarea difícil, en especial cuando las cosas no terminaron bien. Pero no te preocupes porque en el matutino "Aquí contigo" de El Heraldo Televisión, Mari Carmen, "La Güera de las estrellas", compartió un ritual, sencillo, poderoso y efectivo que te ayudará a olvidar a un viejo amor y a dejar de aferrarte a eso que no te conviene.

"Este ritual es para olvidar a una persona que fue tu pareja o a una persona de la que ya quieres liberarte, pero también lo puedes hacer si saliste de un empleo en donde no te fue bien, y necesitas soltar y olvidar, la única diferencia es que se acomoda la petición de manera distinta", explica la tarorista.

Otro punto que Mari Carmen aclara es que este ritual está pensado para que tú olvides a ese amor, pero esto no quiere decir que esa persona te va a superar a ti.

¿Qué material necesito?

Un velón o cirio azul obscuro o azul rey

Cerillos de madera

Papel estraza

Tinta (pluma)

Tijeras

Foto de la persona que quieres olvidar

Incienso

Vaso o copa de cristal con agua

En caso de que no tengas una fotografía de esa persona, "La Psíquica de México" aconseja que la imprimas o que escribas su nombre completo en la hoja de papel estraza.

Finalmente, antes de comenzar, "La Güera de las estrellas" pide que tomes en cuenta el siguiente decreto:

"He decidido dejar de pensar en ti y olvidarte

definitivamente.

Con este ritual rompo todo lo que en algún

momento sentí por ti, termino con todo

sentimiento bueno y malo que pueda tener hacia tu

persona.

Me libero, te libero, te suelto y te dejo ir.

Regresa a la paz mi alma,

así lo quiero, hecho está".

¿Quieres saber cómo realizar el ritual? Te invitamos a ver el VIDEO en el que la tarorista lo explica todo.

