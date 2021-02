¿Freddy Mercury reemplazado por George Michael en Queen? Roger Taylor aclara los rumores

Roger Taylor, actual baterista de Queen, ha aclarado los rumores sobre integrar a George Michael para reemplazar a Freddy Mercury en la década de los 90.

Fue a través de una nueva entrevista con Classic Rock, que Taylor negó que él y Brian May planearan reclutar al cantante y anteriormente integrante de Wham! después del Concierto Tributo a Freddy Mercury de 1992.

Sobre el tributo

George Michael se unió al grupo en tres canciones durante el Concierto Tributo a Freddie Mercury de 1992 en el estadio de Wembley, incluida una poderosa interpretación de 'Somebody to Love', lo que generó rumores de que se inscribiría a tiempo completo.

Sin embargo, Roger Taylor ha dicho ahora que a George nunca le ofrecieron el trabajo y que no se habría adaptado al grupo.

“Recuerdo haber escuchado los rumores, pero no nos habría gustado", dijo a Classic Rock. “George no estaba realmente acostumbrado a trabajar con una banda en vivo. Cuando escuchó el poder que tenía detrás de él en el ensayo, no podía creerlo. Pensó que estaba en Concorde o algo así”.

Adam Lambert fue el elegido

Más tarde, a Queen se le unieron Bad Company y el cantante de Free Paul Rodgers de 2004 a 2009, y brevemente tuvo a Robbie Williams como vocalista en una versión de 'We Are the Champions’. Luego, el grupo eligió al cantante estadounidense Adam Lambert en 2011, quien sigue siendo su vocalista actual como Queen + Adam Lambert.

Queen se vio obligado recientemente a trasladar su gira Rhapsody por el Reino Unido y Europa planificada para 2021 a 2022 debido a la situación actual del Covid-19. La gira comenzará ahora el 30 de mayo de 2022.

Cabe destacar que la mítica banda son las estrellas de portada del nuevo número de la revista Classic, que celebra el 50 aniversario de Queen y presenta entrevistas con May y Taylor, quienes recuerdan su increíble carrera.