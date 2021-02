Netflix: series y películas que serán eliminadas esta semana ¡no te las pierdas!

Estar en cuarentena ha llevado a los usuarios a explorar todos los contenidos que hay en Netflix, incluso aquellos que creyeron nunca poder disfrutar. Aunque se anunció que esta semana algunos de sus títulos saldrán de la plataforma y antes de que sean eliminados entonces podrías disfrutarlos.

Con la llegada de Disney Plus muchos de los usuarios continúan en la búsqTemasueda de contenido que capte su atención por un buen tiempo, pues se mantienen aislados en casa y las opciones de cosas por hacer se terminan.

Aunque la plataforma anunció que estrenaría una película o serie cada semana, los fans han demostrado ser capaces de devorar todo el contenido en cuestión de días, incluso en una sola noche. Esto se ha convertido en todo un desafío para Netflix.

Algunas de las cintas duran mucho tiempo y se convierten en las favoritas de los usuarios, pero otras se colocan como las más vistas y de inmediato terminan de ser del agrado y llegan a una zona en la que son olvidadas.

Series y películas que desaparecerán de Netflix

Esta semana, a partir del 22 de febrero, saldrán de la plataforma algunas de las series y cintas que se colocaron por un tiempo como las mejores, aunque ahora los usuarios buscan nuevo contenido.

Netflix ha explicado que aunque tratan de tener todo el contenido por un largo tiempo en la plataforma, se trata de derechos de licencia que son adquiridos por un determinado periodo de tiempo, lo que provoca que salgan en determinado momento.

Serán casi 40 contenidos los que se despiden de la plataforma en estos días, este anunció se da luego de la salida de “La La Land” un favorito que los usuarios aún no superan y que esperan regrese en algún momento.

Este 24 de febrero saldrá de Netflix “El blues de Beale Street”, el jueves “¡Canta!” Y “The moon embracing the Sun”. Para el 26 de este mes sale “Lucky Romance”, “Money Flower”, “2 weeks”, “Angry mom” y el 27 “People you may know” y “Slither: La plaga”.

El 28 de febrero desaparecerán “Mi honor se llama lealtad”, “El exorcismo de Emily Rose”, “Número 9”, “Siete almas”, “El mexicano” y “En busca del arca perdida”.

