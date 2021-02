Netflix: La película más triste que se acaba de estrenar y debes ver

Cada mes, Netflix realiza actualizaciones a su catálogo y una de las películas más tristes que podrás encontrar en él, es El Pianista.

Esta película, dirigida por Román Polanski, está basada en la vida del pianista polaco Władysław Szpilman, protagonizado por Adrien Brody.

La trama de esta película comienza con la invasión de Polonia por parte de los nazis el 1 de septiembre de 1939, durante la Segunda Guerra Mundial.

El filme puede entristecer a más de uno al mostrar lo que ocurrió durante la época en que Hitler dirigió Alemania, personaje que atentó contra la vida de judíos y buscó su aniquilación de las formas más crueles e inhumanas.

Es una historia muy triste porque ilustra el antes y el después de la vida de un pianista polaco con una prometedora carrera musical que vio truncadas todas sus aspiraciones tras la invasión nazi.

Władysław Szpilman pasará sus días oculto entre las ruinas de Varsovia, para evitar su deportación, hasta que es ayudado por un oficial alemán que comparte su gusto por la música.

Otros estrenos

Para el próximo mes de marzo, Netflix estrenará otras películas como Moxie, el 3 de marzo, Akelarre, el 11 de marzo; ¡Hoy sí!, el 12; Sin hijos, el 19; El campamento de mi vida, el 26 de marzo y finalmente Un viaje pesado el 26 de marzo.

Algunas de las series que también incluirá en su catálogo son The One, El reino perdido de los piratas, Formula 1: Drive to survive T3, Sky Rojo, ¿Quién mató a Sara?, entre otras.

