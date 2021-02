Netflix pone GRATIS esta GRAN cinta por 48 horas en YouTube, no te quedes sin verla

Netflix es la plataforma de streaming favorita de muchos amantes del cine y la televisión en el mundo, aunque grandes competidores se han metido al mercado haciendo que la compañía deba tener medidas para que su público se quede o regrese.

De tal modo que este fin de semana de resguardo, lo puedes pasar muy bien en compañía de una de las cintas más aclamadas de 2020, es decir, "El Juicio de los 7 de Chicago", The Trial of the Chicago en inglés.

Se debe destacar que está película dirigida por Aaron Sorkin, se halla nominada a los Golden Globes cinco veces, por lo que su momentánea liberación tiene miras a esta temporada de premios.

Además, se debe señalar que el 18 de febrero de conmemoró el 51º aniversario del final del juicio en el que está basada la cinta.

La historia

Fueron siete jóvenes los que fueron acusados en 1968 de ser los cabecillas de un movimiento que desbocó en una serie de revueltas en la ciudad estadounidense de Chicago durante la convención del Partido Demócrata. Es de recordar que en ese año se asesinó al líder Martín Luther King, a Robert Kennedy, hermano de John F. Kenedy y los ciudadanos manifestaban su rechazo a la Guerra de Vietnam.

En la cinta de Sorkin intervienen actores como Sacha Baron Cohen, Daniel Flaherty, Yahya Abdul-Mateen II Joseph Gordon-Levitt, Michael Keaton, Frank Langella, John Carroll Lynch, Eddie Redmayne, Noah Robbins, Mark Rylance, Alex Sharp, Jeremy Strong, entre otros.

Aunque la cinta fue muy bien aceptada y acogida por los críticos, la pandemia por covid-19 le jugó una mala pasada, pues se esperaba su estreno en otoño 2020 en las salas de cine, sin embargo, su exhibición debió ser más austera.

Si quieres ver este momento histórico en forma de película y ver en que derivaron las protestas en uno de los momentos más álgidos de Estados Unidos, ve a YouTube que es GRATIS.

Aquí dejamos la cinta

