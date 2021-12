Jefe que despidió a 900 empleados por Zoom se disculpa... pero mantiene la decisión

Hace un par de días se dio a conocer el despido masivo de 900 personas de una empresa, lo cual generó una elevada ola de críticas en contra de Vishal Garg, consejero delegado de Better.com, el encargado de "cortar todas las cabezas" a través de una videollamada a través de Zoom.

En ese momento Garg les mencionó: "Si estás en esta llamada, estás en el grupo desafortunado que va a ser despedido. Tu empleo aquí termina con efecto inmediato", algo que levantó ámpula en la sociedad y más en un momento donde se atraviesa por una pandemia y en vísperas de Navidad.

Después de este hecho, las redes sociales estallaron en contra del sitio de calificación empresaria Truepilot con críticas en contra de Better.com, empresa especializada en préstamos para hipotecas. La presión fue tal que Garg ya ofreció disculpas:

"Quiero disculparme por la forma en que manejé los despidos la semana pasada. No mostré la cantidad adecuada de respeto y aprecio por las personas afectadas y por sus contribuciones a Better. Soy dueño de la decisión de hacer los despidos, pero al comunicarme cometí un error en la ejecución. Al hacerlo, los avergoncé", manifestó Vishal Garg, quien también dijo que a pesar de todo los despidos se mantienen, de acuerdo con el medio The Independent.

Cabe destacar que aclaró que es la segunda ocasión en la que tiene que tomar la misma decisión y no desea volver a hacerlo:

"Es la segunda vez en mi carrera que hago esto y no quiero hacerlo. La última vez lloré", aseguró el ejecutivo en la videoconferencia, en la que citó la productividad y los resultados entre otros motivos para las salidas, y que, aparentemente, se mostró escueto y sin emociones.

La empresa lamentó la declaración también

La dirección de Better.com lamentó en una declaración a ese canal que los despidos se produzcan de cara a las festividades navideñas, pero los atribuyó a la mejora de su posición financiera "en un mercado de propiedad de viviendas que evoluciona radicalmente".

Garg protagonizó un reportaje en la revista Forbes el año pasado a raíz de su carácter volátil y de varias batallas legales por su gestión de otras compañías, en un momento en que la empresa tecnológica financiera se prepara para una salida a bolsa.

Entre otras cosas, el artículo recogía un correo que había enviado a sus trabajadores en el que les decía, en mayúsculas, que eran "demasiado malditamente lentos", les llamaba "delfines estúpidos" y aseguraba que le estaban "avergonzando".

Con información de EFE

