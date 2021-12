Incendio en boda no sorprende a invitados, siguen comiendo y se hacen virales: VIDEO

En los últimos días ha circulado un video en redes sociales que ha llamado poderosamente la atención de miles de internautas pues en las imágenes se puede apreciar que una boda celebrada en la India termina en un fuerte incendio, sin embargo, ni las llamas ni el caos que se vive en la fiesta logran inmutar a un par de invitados, quienes prefieren seguir comiendo ignorando la emergencia, por lo que su despreocupado actuar ha generado todo tipo de reacciones.

De acuerdo con los reportes de diversos medios locales este peculiar episodio que ya apunta para ser la platilla de una gran cantidad de memes ocurrió el pasado domingo 28 de noviembre en la ciudad de Bhiwandi, la cual se ubica a escasos 20 kilómetros al noreste de Bombay, una de las ciudades portuarias más pobladas de la India donde se celebraba una boda con decenas de invitados.

Según se informó, el fuerte incendio se originó en una bodega del recinto donde se realizó la boda en el que se almacenaban diversos elementos de decoración para la fiesta, así como pirotecnia, elemento que jugó un papel importante para que las llamas se extendieran rápidamente a otros sitios del salón provocando una intensa movilización tanto de equipos de emergencia como de invitados, quienes ayudaron en lo que pudieron para tratar de contener las llamas.

Llamas no sorprenden a invitados

En medio del caos originado por las llamas, lo que llamó la atención fue la pasividad de dos invitados a la fiesta que se mostraron sumamente despreocupados por el siniestro pues lejos de alertarse o ponerse a salvo, decidieron seguir comiendo y literalmente, dejar que todo su alrededor fuera consumido por las llamas.

En las imágenes del incendio que fueron difundidas se puede apreciar que uno de los hombres apenas y voltea para ver las llamas que alcanzaban por lo menos cinco metros de altura, sin embargo, regresa la mirada a la mesa y se lleva un bocado a la boca, mientras que otro hombre que está sentado a su lado ni se molesta en voltear y hace un gesto con su mano con el que denotó indiferencia ante la situación por lo que las imágenes rápidamente se hicieron virales en redes sociales generando todo tipo de reacciones.

Por una parte, los hombres fueron fuertemente criticados por su falta de empatía y por no tener sentido de supervivencia pues señalan que debieron ponerse en pie para tratar de ponerse a salvo, mientras que otros se mostraron a favor de la actitud de los hombre pues comentan que es mejor no exponerse a ese tipo de casos si no se cuenta con la capacitación necesaria, por lo que habrían preferido no obstaculizar los trabajos de los combatientes del fuego, por otra parte, el video se convirtió en una plantilla para decenas de divertidos memes que expresan la pasividad que pueden llegar a tener las personas ante situaciones de emergencia.

Cabe mencionar que este fuerte incendio, además de acabar con la celebración de la boda, también dejó daños en doce vehículos y en la infraestructura del salón de fiestas, afortunadamente no se reportaron personas heridas ni víctimas fatales, por lo que lo único que quedó de este incendio, además de cenizas, fue este video viral en el que las estrellas son el par de hombres despreocupados.

