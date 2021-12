El sorprendente test de personalidad que te indica si eres una persona racional en tan solo 1 segundo

Los test de personalidad no dejan de atraer seguidores y son furor en las redes sociales. A través de ellos, los usuarios descubren sorprendentes aspectos de sí mismos y, lo mejor de todo, de una manera rápida y sencilla.

El comienzo de estas pruebas fue cuando el psicólogo y biólogo estadounidense, Roger W. Sperry – ganador del Premio Nobel- descubrió que los dos hemisferios (izquierdo y derecho) que existen en nuestro cerebro funcionan de manera diferente por lo que, la forma en que pensamos está directamente relacionada con cuál de los dos lados es el que más domina en el interior. Sobre la base de su hallazgo, entonces, surgieron infinidades de test que pueden definir la forma de pensar y los rasgos de la personalidad de una persona. De igual manera debes recordar que estas pruebas que circulan en las redes sociales no tienen validez ni rigor científico, solamente se trata de un testeo que arroja perfiles genéricos de personalidad.

¿Quieres sorprenderte con lo que el siguiente test dice sobre ti? Lo único que debes hacer es registrar todo aquello que tu ojo observa a primera vista pues allí se encuentran todas las respuestas. ¡No hagas trampa! Los resultados te asombrarán.

Test de personalidad. Fuente: Genial. Gurú

Dinosaurio: te caracterizas por ser alguien muy auténtico. No le das importancia a lo que los demás piensen sobre ti porque te importa más lo que tú pienses de ti mismo. No te dejas guiar por lo que los demás digan, tu vives tus propias experiencias y sacas tus propias conclusiones. Desde afuera te ven como alguien frío; sin embargo, no tienes nada que ver con eso. Las personas que te rodean saben que tienes mucho amor para dar, eres alguien cariños y agradable.

Botella: te caracterizas por ser alguien excesivamente racional. No te permites cometer errores, eso te fastidia y te cuesta admitir cuando te equivocas. Como eres muy detallista y observador, nada escapa de tus ojos. Eres alguien muy responsable con sus tareas y labores. Quienes te rodean ven en ti alguien en quien pueden depositar su confianza y guardar sus secretos.