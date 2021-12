The Book of Boba Fett: Qué lugar ocupa la serie de Disney en la cronología de Star Wars

Este miércoles 29 de diciembre se estrenó en Disney Plus el primer capítulo de la serie “The Book of Boba Fett”, la cual está inspirada en el cazarrecompensas tras reclamar el poder de Tatooine.

Cabe señalar que en un primer momento se pensó en realizar una película, pero al optar por la serie permite explorar más detalles sobre dicho personaje, que apareció por primera vez en Star Wars “Una Nueva Esperanza”.

Entre las dudas que han surgido es en dónde se sitúa en la cronología de Star Wars, por lo que El libro de Boba Fett está en el tiempo que se desarrolló The Mandalorian.

Cabe señalar que The Mandalorian se desarrolla cinco años después de El Retorno del Jedi. De acuerdo con información del portal Hipertextual, refiere que “la caída del Imperio propició la conformación de la Nueva República. Por tanto, The Mandalorian se inició durante un periodo de transición en la galaxia. La relación entre El libro de Boba Fett y The Mandalorian, además de la evidente en cuanto a personajes, tiene que ver con que la primera serie comienza donde terminó la segunda temporada de la antes mencionada”.

En tanto, en el portal GLUC se añade que The Book of Boba Fett comenzará con la llegada del “cazarrecompensas a Tatoine, tras la muerte de Jabba el Hutt, a quien Boba querrá reemplazar y convertirse en el nuevo amo y señor del palacio”.

La serie se compone de siete capítulos, el primero se estrenó este 29 de diciembre, mientras que el segundo se podrá ver el 5 de enero del 2022; el tercer está programado para el 12 de enero; el cuarto para el 19 de enero; el quinto para el 26 de enero y el sexto estará disponible el 2 de febrero y el último se podrá ver el 9 de febrero

