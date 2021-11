"No soy un cazarrecompensas": El Libro de Boba Fett ya tiene su primer trailer oficial | VIDEO

Aunque este año no tendremos nueva temporada de The Mandalorian, Disney Plus no podía dejarnos sin nuestra debida dosis de historias del universo de Star Wars, por lo que este lunes 1 de noviembre sorprendió a todos al lanzar el primer trailer oficial de El Libro de Boba Fett.

Esta serie será interpretada por Temuera Johnson, quien dio vida a Boba Fett en la segunda temporada de The Mandalorian, llegará al catálogo de Disney Plus el próximo 29 de diciembre y contará como fue el ascenso de este afamado cazarrecompensas tras reclamar el poder de Tatooine luego de la caída de Jabba The Hut.

En el trailer se puede apreciar a Boba dispuesto a negociar con los criminales de dicho planeta, los cuales eran controlados antes por Jabba, por lo que evidentemente tendrá algunas dificultades tras hacerse del control de Tattoine.

Pero para ésto, Boba Fett no estará solo, ya que también lo acompañará su compañera Fennec Shand, interpretada por la actriz Ming-Na Wen, a quien también ya vimos en la otra serie protagonizada por Pedro Pascal. Hasta ahora Disney no ha dado a conocer más detalles sobre la producción o si los capítulos serán liberados cada semana o si todos estarán disponibles el mismo día.

Información en desarrollo...