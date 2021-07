The Mandalorian: Temporada 3 ya está en producción; ¿cuándo se estrena en Disney Plus?

The Mandalorian ya trabaja en la tercera temporada y comenzó con el rodaje según información revelada por la publicación American Cinematographer en un artículo sobre las nuevas tecnologías en los rodajes.

Según cita el artículo, la Temporada 3 de The Mandalorian forma parte de las series que planean aprovechar los efectos visuales en cámara que se filmen con StageCraft, el canal de animación en tiempo real de Industrial Light & Magic. Las series de las que se habla forman parte del universo Star Wars: El libro de Boba Fett (a estrenarse a fin de este año) y Obi Wan Kenobi (a lanzarse en 2022).

¿Cuándo se estrena The Mandalorian: Temporada 3 en Disney Plus?

Aunque se confirmó el rodaje de la tercera temporada de The Mandalorian aún no hay una fecha exacta del estreno, hasta el momento se sabe que será a lo largo de 2022. Sin embargo, se conoce que Gina Carano no seguirá como cara Dune por su polémico tuit, mientras que Pedro Pascal, Giancarlo Esposito y Carl Weathers es altamente probablemente que continúen en el proyecto.

Junto con El libro de Boba Fett, Obi Wan Kenobi y la tercera temporada de The Mandalorian, Disney Plus estrenará la historia de Ahsoka Tano, la Padawan Jedi que es la única aprendiz conocida de Anakin Skywalker en la serie Star Wars: La Guerra de los Clones, Ahsoka será protagonizada por Rosario Dawson.

Ahsoka también tendrá su spinoff. Foto: Twitter / themandalorian

El spinoff de Ahsoka se planeó para estrenarse transcurrida por lo menos media temporada de The Mandalorian y ya comenzada la historia de Obi Wan Kenobi.

Para la entrega de los premios Emmy de la TV 2021, The Mandalorian está nominada en 24 premios donde destaca como Mejor serie dramática y como Mejor actor de reparto con Giancarlo Esposito.

RMG