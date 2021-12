Horóscopos: ¿Qué signos son los integrantes de Los Simpson?

Seguramente alguna vez has preguntado cuando conoces alguien ¿Qué día es tu cumpleaños?, ¿Qué signo eres? Y es que creas o no creas en las compatibilidades es bueno saber el signo zodiacal de la persona que está a punto de entrar a tu vida, ya sea una nueva amistad o una nueva pareja.

Pero, en algún momento te has cuestionado ¿qué signo zodiacal es mi personaje ficticio favorito?, pues tal vez aunque sea una caricatura o un personaje “no real”, o hasta tu artista favorito, es compatible contigo por el signo que lo rige.

En esta ocasión te diremos qué signo zodiacal son los integrantes de la familia amarilla más famosa del mundo, sí “Los Simpsons”, cabe aclarar que solo daremos a conocer la fecha de nacimiento sin año de los personajes pues solo queremos saber el signo que son.

¿Qué signo son Los Simpsons?

Homero Simpson y Lisa Simpson

El patriarca de la familia amarilla nació un 12 de mayo, por lo tanto está regido bajo el signo de tauro. Mientras que Lisa nació un 9 de mayo y comparte el mismo signo que su papá.

Foto: Especial

¿Cómo son los Tauro?

Signo de tierra. Es amoroso, es ser romántico en sus mejores momentos que por cierto, son casi todos. Son pacientes, perseverantes, tiene gran fuerza de voluntad, cariñosas, prácticas, respetuosas, gozan la soledad pues aman pasar el tiempo consigo mismos y de gran corazón.

Sin embargo, al igual que el toro que las simboliza, pueden llegar a tener muy mal humor, además suelen ser muy rencorosos, así que mejor no les falles por que no olvidan.

Marge Simpson

La madre de Bart, Lisa y Maggie nació un 19 de marzo, esto quiere decir que es piscis y como dice Mhoni Vidente, este es el signo consentido de Dios, pues suelen ser muy nobles.

Foto: Especial

¿Cómo son los piscis?

Signo de agua, y los simboliza un par de peces koi. Románticos, leales, sensibles, sentimentales, amables, pacientes, confiables, divertidos, soñadores creativos e intuitivos.

Si tu tienes cerca un piscis y en más de una ocasión te dice que “algo no anda bien” o que cierta persona no le da buena espina, o algo por el estilo, es mejor que confíes pues tiene un sexto sentido muy desarrollado; puedes confiar en ellos ciegamente pues son las personas más leales pero si las traicionas aunque te perdonen difícilmente volverán a confiar en tí además que los lastimarás. Tenles paciencia, porque lloran por todo, si están felices, tristes, enojados, no importa la lágrimas brotaran de un momento a otro.

Bart Simpson

El pequeño más travieso de la serie nació un 23 de febrero, por lo que está regido bajo el signo de acuario.

Foto: Especial

¿Cómo son los acuario?

Signo de aire. Las personas que nacen bajo este signo son simpáticos, divertidos, originales, idealistas, lógicos, con sentido del humor, soñadores, imaginativos, honestos, leales, tolerantes, sin prejuicios pero eso sí muy pero muy tercos.

Maggie Simpson

La más pequeña de la familia amarilla nació el 19 de abril, esto quiere decir que es aries.

Foto: Especial

Signo de tierra. Los que nacen bajo este signo suelen ser personas que les es fácil adaptarse al lugar al que lleguen, pueden llevarse bien con los demás por su creatividad y espontaneidad. Sin embargo, resaltan por ser enérgicos, valientes, pioneras, independientes, inquietas, con un carácter dispuesto a liderar.

¿Con quién eres compatible?

A continuación te presentamos una tabla de compatibilidades entre signos zodiacales para que te des cuenta con qué integrante de Los simpson eres más compatible.

Foto: Twitter

SIGUE LEYENDO:

Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy VIERNES 24 de diciembre según tu signo

Horósocopos: Fin de Año, signos del Zodiaco y números de la suerte para 2022, según Mhoni Vidente