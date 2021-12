Cómo saber tu NÚMERO PERSONAL y tus predicciones para el 2022 según la NUMEROLOGÍA

Como ya se mencionó en otro momento, los números son relevantes en la vida de las personas, pero no sólo porque con ellos se pueden realizar operaciones matemáticas, sino porque también son llaves especiales que regirán diversos acontecimientos venideros, en especial cada que cambia un año, como es este caso.

A días de que toquemos el 2022, es menester mencionar que será un año universal de número 6, resultado de la suma 2+0+2+2= 6. De acuerdo con la numerología, anuncia cambios y transformaciones; sin embargo, el resultado será diferente para cada persona, por eso es menester que cada uno saque su número personal.

¿Cómo puedo calcular mi número personal?

De acuerdo con la numeróloga Claudia Sánchez, quien se presentó en entrevista con la periodista Adela Micha, para que la gente pueda sacar su número personal anual debe hacer lo siguiente: sumar su día, mes y el 2022. En este caso, quien haya nacido, por ejemplo el 05 de enero deberá realizar la siguiente operación (5+1+2+0+2+2= 12, sin embargo, el resultado también se debe sumar 1+2= 3.

La experta mencionó como detalle que el año 2020 fue muy fuerte por ser un número espejo, algo que ocurre cada 100 años. Esto trae consigo acontecimientos relevantes para la humanidad como la pandemia del Covid-19. "Estas son situaciones que te llevan a desarrollar la fe", mencionó ante las adversidades que la humanidad y las personas atravesaron desde su trinchera.

¿Cuáles son las predicciones por cada número anual?

Como ya se mencionó, las personas deberán extraer su número personal para saber lo que podría llegarles para el siguiente año. Cada número trae consigo diversas situaciones que no deben tomarse a la ligera.

Números de año personal anual

1: Las personas que hayan tenido como resultado este número podrían sufrir un cambio personal importante. Despertarán la conciencia y tendrán la suficiente fuerza para alcanzar sus objetivos.

2: Año de reflexión. Las energías se pondrán a tu favor para darle equilibrio a las cosas buenas y malas. Quienes tengan este número podrán superar diversos obstáculos.

3: Se presentarán obstáculos que, aunque parecerán difíciles, te darán la sabiduría para crecer como persona. Sin embargo, no serán tan grandes, pues podrás superarlos siempre.

4: Si sientes que no avanzas en proyectos, no te preocupes, pues este 2022 será el año en el podrás renovar ideas y sacar adelante todo aquello que has deseado, pero no has podido hacer realidad.

5: Renovación de energías y superación de muchos problemas que traes arrastrando.

6: Aunque pueda parecer que inicias el año de una forma incierta, poco a poco irá cobrando forma. Se presentarán obstáculos que podrás superar sin ningún problema.

7: Muy bien, quizá sea hora de dejar la vida ligera y por fin tomar las riendas de una buen vez por todas. La oportunidad de crear una atmósfera para tu desarrollo personal será tangible y no debes desaprovecharla.

8: Se abren muchas buenas oportunidades para este 2020 en diversos ámbitos. Los primeros meses del año serán favorables y no debes desaprovechar las oportunidades que se te presenten.

9: Irás tomando conciencia de muchas cosas a las que antes no le dabas la debida importancia. Te desprenderás de cosas o personas que no te hacen nada bien y podrás generar una renovación favorable en tu vida.

¿Cuales son las palabras clave de cada número?

1: Inicios y liderazgo

2: Emociones, dudas e intuición

3: Humor y creatividad

4: Orden, límites y estructura

5: Comunicación, viajes, sensualidad y libertad

6: Armonía, familia y dependencia.

7: El 7 de hipersensibilidad, fantasía y espiritualidad

8: Autoridad, equilibrio & ambición

9: Finales, servicio y evolución

