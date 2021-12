Doctora se lanza contra profesora que se enojó con un alumno por llamarla “miss” | VIDEO

TikTok se convirtió una vez más en herramienta de debate para los internautas, pues hace algunos días se hizo viral una profesora que se molesta con un estudiante luego de que la llamara “miss” durante una clase virtual, pero no se detuvieron las críticas pues una doctora en educación decidió responder.

A través de TikTok, Artemisa Sangerman compartió un video en el que detalla que está estudiando su segundo doctorado y no le molesta que la llamen “miss” ya que, aseguró, su grado de estudios no la define.

"Ni las palabras licenciada, ni maestra, ni doctora, ni profesora me definen. Yo sé quién soy y dónde estoy parada, un grado académico sólo es una parte de mi identidad pero no me define completamente, por eso siempre le pido a mis alumnos y a la gente que se dirijan a mí por mi nombre”, dijo.

Añadió que no le importa cómo se dirigen a ella, siempre y cuando todos lo hagan con respeto. Además, también habló sobre el comentario de la profesora que fue calificado como “clasista” sobre las mujeres que trabajan en el Vips.

“Señoritas del Vips, seguramente la imprudencia de esa mujer no les movió ni un pelo, pues ustedes han de saber que su trabajo es muy valorado por todas las personas que tenemos educación. Qué poco vales cuando todo lo que eres se reduce a un grado académico”, añadió.

Profesora molesta por ser llamada “miss”

El video de la profesora fue compartido en la cuenta de TikTok “"Denuncias maestros UAMEX", donde dividió opiniones pero la mayoría de los internautas lanzó fuertes críticas ante lo sucedido.

“Aquí estoy, Miss… perdóneme, perdóneme, es maestra. De verdad perdóneme”, dijo el alumno cuando respondió al pase de lista de la profesora y aunque luego intentó pedir disculpas y explicarlo ella no se lo permitió.

“Yo no soy la señorita del Vips, no soy la señorita que está a cargo de nada (…) Me parece una falta de respeto, se los he dicho. ¿A sus profesores les dicen “mister”? Sólo las mujeres no tenemos derecho a tener grados, debemos ser minimizadas a ser una simple señorita”, dijo.

Aunque algunos apoyaron que defendiera su grado académico, indicaron que la falta de respeto y el comentario “clasista” estaba en su molestia al mencionar a las mujeres que trabajan en el restaurante.

